 Merkel′in partisinde Thüringen krizi | ALMANYA | DW | 10.02.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Merkel'in partisinde Thüringen krizi

Thüringen'de kurulacak azınlık hükümetine aşırı sağcılarla birlikte destek veren CDU'da kriz tırmanıyor. Kramp-Karrenbauer, parti genel başkanlığını bırakacağını ve seçimlerde başbakanlığa aday olmayacağını açıkladı.

Annegret Kramp-Karrenbauer

Annegret Kramp-Karrenbauer

Almanya'nın Thüringen eyaletinde aşırı sağcıların desteğiyle hükümet kurma girişiminin yol açtığı siyasi krizin federal düzlemdeki etkileri sürüyor.

Başbakan Angela Merkel'in Partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Genel Başkanı ve Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK), parti genel başkanlığını bırakacağını ve önümüzdeki yıl yapılacak genel seçimlerde başbakanlığa aday olmayacağını duyurdu.

Partiden yapılan açıklamada AKK'nın parti merkez yönetim kurulunda yaptığı konuşmada "parti içindeki bazı kesimlerin Almanya için Alternatif (AfD) ve Sol Parti ile açıklığa kavuşmamış ilişkileri bulunduğunu" söylediği ve bu iki partiyle işbirliğine net bir şekilde karşı olduğunu kaydettiği belirtildi.

Alman kamuoyunda AKK kısaltmasıyla bilinen Kramp-Karrenbauer, parti genel başkanlığıyla başbakanlığın tek elde olması gerektiğini düşündüğünü, bu nedenle yaz aylarında başbakan adaylığı sürecini organize ederek genel başkanlığı bırakacağını açıkladı.

Alman haber ajansı, Başbakan Merkel'in toplantıda AKK'ya teşekkürlerini ilettiğini ve Savunma Bakanlığı görevine devam etmesini istediğini bildirdi.

Thüringen eyaletinde yapılan parlamento seçimlerinden birinci güç olarak çıkan Sol Parti, Yeşiller ve Sosyal Demokratlar ile hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamayınca liberal Hür Demokrat Parti'nin (FDP) adayı, sağ popülist AfD'nin ve Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) desteğiyle Başbakan seçilmişti. Yüzde 5'lik seçim barajını kılpayı aşan bir partinin hükümet kurabilmek için sağ popülistlerin desteğini kabul etmesi büyük eleştirilere yol açmış ve FDP'li Thomas Kemmerich eyalet başbakanlığından istifasını açıklamıştı.

Başbakan Angela Merkel'in partisi CDU, Sol Parti'yle siyasi işbirliği yapmama politikası izliyor. Ancak Thüringen'de Sol Partili bir başbakan seçilmesini engellemek için AfD'nin desteğiyle işbaşı yapacak bir isme destek verilmesi parti içinde de tartışmalara yol açtı. Başbakan Merkel, Kemmerich'in seçildiği koşulları "affedilemez" diye nitelendirmiş ve seçim sürecinin geriye döndürülmesini istemişti.


dpa/BK,EC

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Almanya'da Thüringen krizinden çıkış aranıyor

Almanya’nın Thüringen eyaletinde yapılan başbakanlık seçiminde Hür Demokrat Thomas Kemmerich’in sağ popülist Almanya için Alternatif partisinin desteği ile seçilmesi üzerine başlayan siyasi kriz aşılmaya çalışılıyor. (08.02.2020)  

taz: Thüringen'deki darbenin amacı Merkel'i devirmek

Alman basının yorum sütunlarının tamamı, Thüringen’de eyalet başbakanının sağ popülist ve İslam karşıtı AfD’nin desteğiyle seçilmesi üzerine başlayan siyasi krize ayrılmış. (07.02.2020)  

Yeni seçilen Thüringen Başbakanı'ndan istifa kararı

Almanya’nın doğu eyaletlerinden Thüringen'de dün yeni başbakanın sağ popülist ve İslam düşmanı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin desteğiyle belirlenmesi krize neden oldu. Krizin erken seçimle aşılması planlanıyor. (06.02.2020)  

Benzer içerik

Türlische Schulen in Deutschland

Volksstimme: Çocuklar okullarda Erdoğan sistemine bağlanacak 10.02.2020

Almanya'da açılması planlanan Türk okulları ve Thüringen eyaletinde aşırı sağla işbirliğinin yol açtığı siyasi kriz Alman basınından seçtiğimiz yorum konuları...

Deutschland Koalitionsausschuss tagt im Kanzerlamt

Almanya'da Thüringen krizinden çıkış aranıyor 08.02.2020

Almanya’nın Thüringen eyaletinde yapılan başbakanlık seçiminde Hür Demokrat Thomas Kemmerich’in sağ popülist Almanya için Alternatif partisinin desteği ile seçilmesi üzerine başlayan siyasi kriz aşılmaya çalışılıyor.

Deutschland Schwarz-roter Koalitionsausschuss

Berlin'de AfD krizi, Merkel devrede 06.02.2020

Almanya'nın Thüringen eyaletinde başbakan seçimini sağ popülist AfD'nin belirlemesi Berlin'de krize neden oldu. Başbakan Merkel, bu seçimden geri dönülmesi gerektiğini söyledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

"Sabine" kasırgası Almanya'da hayatı felç etti

Almanya’da Sabine kasırgası nedeniyle demiryolu seferleri yapılamadı, uçuşlar iptal oldu, okullar tatil edildi. Henüz can kaybı yaşanmazken en az iki kişi ağır yaralı.  

FOTO-GALERİ

Haftstrafe für Mörder von Hrant Dink (picture alliance / dpa)

Hrant Dink davasında neler yaşandı?

19 Ocak 2007’de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesinin üzerinden 13 yıl geçti. Fotoğraflarla 13 yıllık davanın kronolojisi..  