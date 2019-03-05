Merkel'in partisinde "Müslüman başbakan" tartışması

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) şu günlerde hararetle bir konuyu tartışıyor: İleride CDU'nun başına bir Müslüman geçer ve başbakan olur mu?

Tartışmaları başlatan isim Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Parlamento Grup Başkanı Ralph Brinkhaus oldu.

CDU milletvekili Brinkhaus, Protestan haber ajansı Idea'ya verdiği röportajda kendisine yöneltilen "2030 yılında bir Müslüman, CDU'nun başına geçip başbakan olabilir mi?" sorusuna "İyi bir politikacıysa ve değerlerimizi, siyasi görüşlerimizi temsil ediyorsa neden olmasın?" diye yanıtladı.

Brinkhaus bu röportajı Şubat ayının sonunda verdi. Ancak Alman politikacının açıklamaları Çarşamba günü Bild gazetesinde yayımlandıktan sonra gündeme oturdu.

Brinkhaus'un sözleriyle ilgili demeçler üst üste geldi. Mecklenburg-Vorpommern eyaleti CDU teşkilat başkanı Vincent Kokert, "Tanrı aşkına, Ralph Brinkhaus'un böyle bir şey söylediğine inanamıyorum... Hayır, buna gerçekten inanamıyorum" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

CDU'nun ismindeki "Hristiyan" kelimesi

Parti Yönetim Kurulu üyelerinden Elisabeth Motschmann, İslam'ın CDU değerleriyle bağdaştırılabileceği yönünde görüş bildiren Brinkhaus'un fikrine katılmadığını belirtti. Motschmann, "İslam'ın değerleri bizim değerlerimizden çok farklı. Erkek ve kadının eşit haklara sahip olması konusunu buna örnek gösterebiliriz" diye konuştu.

CDU/CSU Parlamento Grup Başkanı Brinkhaus, söz konusu röportajda, liderlik vasıfları konusunda insanların değerlerinin dinlerinden daha önemli olduğunu söylemişti. Brinkhaus, "CDU bir dini topluluk değil. Bizi Katolik Kilisesi'nden ayıran da bu" demişti.

Ancak bazı milletvekilleri, partinin ismindeki "Hristiyan" ifadesini hatırlatarak Müslüman bir CDU lideri olamayacağını savundu. Bild'e konuşan CDU milletvekili Eberhard Gienger, "Partinin ismindeki 'C' rastgele seçilmedi" dedi.

Gienger ayrıca sadece CDU'dan değil, hiçbir partiden Müslüman bir siyasetçinin Almanya başbakanı olmaması gerektiğini söyledi. CDU'lu vekil, "Müslüman bir başbakan, Almanya'da çoğunluğu da Müslümanların oluşturduğu izlenimi verir... Ancak böyle değil" diye konuştu.

Güler'den Brinkhaus'a destek

Brinkhaus'un açıklamalarına destek verenler de oldu. CDU'nun yönetim kurulundaki tek Müslüman üye Serap Güler, "Siz ciddi misiniz? Brinkhaus'un söylediğinin dışında bir şey ifade etmek, ana akım bir partiye ya da anayasayı ciddiye alan bir partiye ait değildir" diye tweet attı.

Schleswig-Holstein eyaletinin Eğitim Bakanı Karin Prien de parti lideri ya da başbakan olmak için Hristiyan olmak gibi bir özelliğin aranmasında hiçbir neden göremediğini ifade etti.

Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise bütünsel olarak ele aldığı bu tartışmayı "tamamen aptalca" diye tanımlıyor.

SPD Genel Başkan Yardımcısı Ralf Stegner, Saarbrücker Zeitung'a yaptığı açıklamada, "Bu kimlik tartışmaları sadece CDU'da yapılır" ifadesini kullandı. Stegner, "Almanya'daki gerçek sorunlarla ilgileri yok" diye ekledi.

DW,dpa/CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe