 Merkel’in partisi yerel seçimlerden zaferle çıktı | ALMANYA | DW | 14.09.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Merkel’in partisi yerel seçimlerden zaferle çıktı

Almanya’nın en kalabalık eyaleti Kuzey Ren-Vestfalya’daki yerel seçimleri Başbakan Angela Merkel’in partisi CDU açık farkla kazandı.

Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen (picture-alliance/dpa/F. Gambarini)

Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbakanı CDU'lu Armin Laschet

Almanya'nın nüfus bakımından en büyük eyaleti olan Kuzey Ren-Vestfalya'da (NRW) Pazar günü yapılan yerel seçimlerde en fazla oyu iktidarın büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) aldı.

Kuzey Ren-Vestfalya'da iktidarda olan CDU, geçici resmi sonuçlara göre yerel seçimleri açık farkla kazandı.

18 milyon nüfuslu eyalette 16 yaşından büyük yaklaşık 14 milyon seçmen belediye meclisi ve ilçe konseyi üyeleri ile belediye başkanlarını belirlemek için sandığa çağrıldı. Yaklaşık 5 milyon göçmenin yaşadığı eyalette belediyelere bağlı göç ve uyum meclisleri seçimleri de yapıldı.

Köln'de bağımsız başkan ikinci kez seçildi

Eyalet başkenti Düsseldorf'da CDU'nun adayı Stephan Keller belediye başkanlığına seçilirken, yaklaşık bir milyon nüfuslu Köln'de CDU ve Yeşiller'in desteklediği bağımsız Henriette Reker ikinci kez seçildi.

Deutschland Oberbürgermeisterin Henriette Reker in Köln (picture alliance/dpa/M. Becker)

Henriette Reker

Eyalet İçişleri Bakanlığı'nın Pazartesi sabah açıkladığı geçici seçim sonuçlara göre CDU eyalet çapında oyların yüzde 34,3'ünü aldı. 2014 yerel seçimlerinde CDU yüzde 3,2 oranında fazla oy almıştı.

Seçimi ikinci sırada tamamlayan parti ise Yeşiller oldu. Kesin olmayan sonuçlara göre Yeşiller eyalet genelinde yüzde 20 oranında oy aldı. Yeşiller oy oranını 6 yıl önceki seçimlere kıyasla yüzde 8,3 oranında arttırdı.

Deutschland Kommunalwahl NRW | Köln | Die Grünen (Imago Images/E. Bopp)

Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise, bir önceki yerel seçimlere göre yüzde 7,1 oy kaybıyla üçüncü olarak tamamladığı seçimlerde yüzde 24,3 oranında oy alabildi.

Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 5,6, sağ-popülist parti Almanya için Alternnatif (AfD) ise yüzde 5 oy aldı. Aşırı sağcı söylemlerle öne çıkan AfD geçtiğimiz yerel seçimlerde oyların yüzde 2,5'ini almıştı.

Seçim sonuçları, Aralık ayında yapılacak kurultayda CDU genel başkanlığına aday olduğunu açıklayan Eyalet Başbakanı Armin Laschet'in elini güçlendirdi. Laschet'in, gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde CDU'nun başbakan adayı olması bekleniyor.

dpa,DW/TY,BS

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Sosyal Demokratların başbakan adayı belli oldu

Almanya'da Sosyal Demokratlar gelecek yıl yapılacak parlamento seçimleri için başbakan adaylarının Olaf Scholz olduğunu açıkladı. Scholz halihazırda maliye bakanı ve başbakan yardımcısı olarak görev yapıyor.  

Almanya’da vekil sayısının 750 ile sınırlandırılması gündemde

Almanya'da seçim yasası tartışmaları sürerken Hrıstiyan Demokratlardan milletvekili sayısını gelecek seçimlerde 750 ile sınırlama teklifi geldi.  

Almanya'da Thüringen krizinden çıkış aranıyor

Almanya’nın Thüringen eyaletinde yapılan başbakanlık seçiminde Hür Demokrat Thomas Kemmerich’in sağ popülist Almanya için Alternatif partisinin desteği ile seçilmesi üzerine başlayan siyasi kriz aşılmaya çalışılıyor.  

Benzer içerik

Deutschland Demonstration gegen Erdogan in Berlin

Erdoğan'ın ziyareti öncesi Almanya'da protestolar başladı 23.09.2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya ziyareti öncesinde Berlin, Hannover ve Düsseldorf'ta "İstenmiyorsun" pankartlarıyla protesto edildi. Alman siyasilerin Erdoğan için verilecek resmi davete yönelik boykotu ise büyüyor.

Türkischer Präsident Erdogan in Deutschland - Protest in Köln

Erdoğan karşıtları ve taraftarları Köln sokaklarında 29.09.2018

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Köln ziyareti sırasında kentin farklı noktalarında protesto gösterileri düzenlendi. Kentte polis birinci derecede güvenlik önlemleri aldı.

DITIB Zentralmoschee Köln-Ehrenfeld

KRV hükümetinden DİTİB açıklaması 18.09.2018

Kuzey Ren-Vestfalya hükümeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını yapacağı Köln Merkez Camii’ndeki törene eyalet Başbakanı Laschet’in katılacağı haberini doğrulamadı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkei Pressebild Aksaçlılar (Aksaçlılar)

Almanya’dan "101 aksaçlı" bildirisine destek çağrısı

Almanya’da aralarında çok sayıda gazeteci, yazar ve sanatçının bulunduğu isimler, bir açıklama yayımlayarak "101 aksaçlı" bildirisine ve Türkiye’deki demokratik muhalefete destek çağrısı yaptı.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  