Merkel'in ortağı genel başkanlığı bırakacak iddiası

Almanya’da koalisyon ortağı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in sözcüsü, Seehofer’in parti liderliğini bırakacağı yönündeki iddiaları reddetti.

Sözcü, Seehofer’in Bavyera eyaletinde yeni kurulan hükümetin yemin ederek göreve başlamasının ardından siyasi geleceğine dair açıklama yapacağını söyledi.

Alman Haber Ajansı’na (dpa) konuşan sözcü, Seehofer’in daha önce açıkladığı plana sadık kalacağını, “kesinlikle verilmiş bir karar” olmadığını vurguladı.

CSU lideri ve İçişleri Bakanı Seehofer, geçen Pazar günü yaptığı açıklamada, siyasi geleceğine dair kararları açıklamak için Bavyera’da yeni hükümetin kurulmasını beklediğini söylemişti.

Haftalık Die Zeit gazetesi ise CSU içinde Seehofer’e yakın isimlere dayandırdığı haberinde, Seehofer’in parti liderliğini bırakacağını iddia etmişti.

Haberde, Seehofer’e yakın isimlerin Seehofer’in genel başkanlık görevini bırakacağını teyit ettiği belirtilmişti. Adının açıklanmaması koşuluyla gazeteye konuşan Seehofer’e yakın bir kaynak, Seehofer’in parti genel başkanlığını bırakmasının ardından İçişleri Bakanlığı görevini sürdürmek istediğini dile getirmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin liderliğini bırakacağını açıklamasının öncesinde de, genel başkanlığı devretmesi yönünde parti içinde Seehofer üzerindeki baskılar artmıştı.

Bavyera eyaletinde 14 Ekim’de yapılan seçimlerde sadece bu eyalette örgütlü olan CSU'nun oyları bir önceki seçimlere kıyasla yüzde 10,5 düşerek, yüzde 37 civarında kalmıştı. Ancak Seehofer, bu sonuçlara rağmen CSU genel başkanlığından istifa etmeyeceğine işaret etmişti. Seehofer’in genel başkanlığının süresi 2019 yılının sonunda doluyor.

AFP,dpa/JD,GA

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