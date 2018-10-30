Merkel’in mülteci politikasına "odadaki fil" benzetmesi

Almanya Başbakanı Angela Merkel'ın Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) genel başkanlığından çekilme kararından sonra başkanlığa aday olma niyetlerini duyuran üç isimden ikisi, yeni açıklamalarda bulundu.

CDU'lu Sağlık Bakanı Jens Spahn, Frankfurter Allgemeine Zeitung için kaleme aldığı yazıda Merkel'in mülteci politikasını eleştirdi.

Merkel'in parti içinde derin görüş ayrılıkları yaşanmasına sebep olan mülteci ve göç politikasını "odadaki beyaz fil” olarak tanımlayan Spahn, bu konunun bariz bir sorun olmasına karşın görmezden gelindiğini ima etti.

Spahn, bu konuda izlenen politikanın partisinin yaşadığı güven kaybının başlıca nedeni olduğunu savundu. Siyaseten verilen kimi güvencelere rağmen hâlen bir denge durumundan söz edilemeyeceğini belirten 38 yaşındaki bakan, "Almanya'nın hâlâ Kassel ve Rostock gibi şehirlerde yıllık düzensiz ve ağırlıklı olarak erkeklerden oluşan bir göçmen dalgasına maruz kaldığını” yazdı.

Spahn, CDU ve kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) arasında 2015'te Merkel'in yüz binlerce sığınmacıya Almanya'nın kapılarını açma kararından beri süregelen tartışmaların artık geride bırakılması gerektiğini savundu. Spahn, Hristiyan Birlik partilerinin ancak bu yolla eski gücüne ve birliğine geri dönebileceğini söyledi.

Merkel dönemi sonrası CDU'yu sağ kanada çekme planları olduğu iddialarını reddeden Spahn, hedefinin sağlıklı bir ortak yaşam anlayışı ve medeni değerlere önem atfeden kapsayıcı politikaların benimsenmesi olduğunu ifade etti.

Merz: Merkel ile anlaşacağımızdan eminim

CDU genel başkanlığına adaylığını açıklayan bir diğer siyasetçi olan Friedrich Merz de bugün yaptığı açıklamada, seçilmesi hâlinde Başbakan Merkel ile uyum içinde çalışabileceğini ifade etti. Berlin'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Merz, "Angela Merkel ile değişen bu koşullar altında da geçinebileceğimizden ve anlaşacağımızdan son derece eminim” ifadelerini kullandı.Merz, Merkel'in parti genel başkanlığını ve başbakanlığını birbirinden ayırmanın riskli olduğu yönündeki ifadelerine atıfta bulunarak, "Ben bu riske girmeye hazırım” diye konuştu.

CDU'lu siyasetçi Friedrich Merz

Merz, 2002 yılında Merkel tarafından parti meclis grup başkanlığı görevinden alınışının kendisini memnun etmediğininbir sır olmadığını ancak o dönem için parti ve meclis grubu başkanlığının tek şahısta toplanmasının doğru bir seçim olduğunu ifade etti.

Merkel Pazartesi günü yaptığı açıklamada Aralık ayında düzenlenecek CDU kongresinde genel başkanlığa aday olmayacağını, ancak 2021 yılına kadar başbakanlık görevini sürdüreceğini açıklamıştı. Merkel'in bu kararının ardından Spahn, Merz ve CDU Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer parti genel başkanlığına adaylıklarını açıklamışlardı.

dpa/SÖ,CÖ

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