Merkel'in halefi savunma bakanlığı görevine başladı

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer Federal Meclis'te yemin ederek savunma bakanlığı görevini bugün devraldı.

Federal Meclis'in yaz tatiline girmiş olması sebebiyle 709 milletvekili yemin töreninin yapılacağı özel oturuma katılmaları için çağrıldı.

Hür Demokrat Parti (FDP), Yeşiller özel oturumun gerekliliğini tartışmaya açtı. İki parti Kramp-Karrenbauer'in yeminini eylül ayı başındaki ilk olağan oturum sırasında da yapabileceği görüşünü savundu.

Federal Meclis'teki genel kurul salonunun modernleştirme çalışmaları nedeniyle inşaat halinde olması sebebiyle milletvekilleri oturumu bir başka meclis binası olan Paul Löbe Evi'nde yaptı.

FDP Meclis Grup Başkanı Christian Lindner Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sırf yemin töreni için 709 milletvekilinin tatil yaptıkları yerlerden uçakla Berlin'e gelmek zorunda kaldığına dikkat çekti.

Christian Lindner

FDP ve Yeşiller'den özel oturuma tepki

Lindner "Her zaman görevimizin başındayız ancak bu zaruri değildi. Annegret Kramp-Karrenbauer'ın savunma bakanlığı için yemin töreni eylül ayında yapılsa, masraflardan ve karbondioksit salımından tasarruf edilmiş olurdu" ifadelerini kullandı.

Yeşiller'den Britta Haßelmann da özel oturumun "muhakkak gerekli" olmadığını belirtti. Haßelmann, "Resmi görev devrinin eylül ayında yapılamaması için herhangi bir gerekçe göremiyorum. Arada geçecek sürede Başbakan silahlı kuvvetler üzerindeki emir ve komuta idaresini üstlenebilirdi" diye konuştu.

Annegret Kramp-Karrenbauer geçen hafta çarşamba günü, Ursula von der Leyen'in savunma bakanlığı görevinden ayrılarak Avrupa Komisyonu başkanlığına seçilmesi üzerine savunma bakanlığına getirilmişti.

Kramp-Karrenbauer yemin töreninin ardından "Almanya'nın Geleceği İçin Sorumluluk İçinde. Değişen Dünyada Daha Güçlü bir Federal Ordu İçin" başlıklı bir hükümet açıklaması yapacak. Açıklamanın ardından meclis fraksiyonları arasında bir saatlik bir tartışma yapılacak.

Kramp-Karrenbauer öğleden sonra savunma bakanı olarak ilk askeri birlik ziyaretini Aşağı Saksonya'da yapacak. Çiçeği burnundaki Savunma Bakanı, Celle kentindeki başçavuş ve astsubay adayları taburunu ziyaret edecek ve askeri eğitimler konusunda bilgi alacak.

Hürmüz Boğazı ile ilgili açıklama yapacak mı?

Kramp-Karrenbauer'in meclisteki konuşmasında Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilerin korunması için alınacak tedbirler konusunda İngiltere'nin geliştirmek istediği inisiyatife dair bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu.

Almanya Savunma Bakanlığı'ndan bir sözcü "Bizim açımızdan Hürmüz Boğazı'ndaki tehditlere karşı alınacak tedbirlerin yanı sıra öncelikle diplomatik görünüme dikkat edilmesi önem taşıyor" açıklamasını yaptı.

Ralf Nagel

Alman Gemicilik Birliği Başkanlık Kurulu Üyesi Ralf Nagel de Alman haber ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada "Britanyalıların bir koruma misyonu oluşturma düşüncesi makul" dedi.

Nagel İran’ın boğazda İngiltere bandıralı bir petrol tankerine el koymasının "uluslararası hukuk tarafından güvence altına alınan, deniz yollarının serbest ve emin bir biçimde kullanılması anlamına gelen sivil ticari gemiciliğin can alıcı yerine temas ettiğini" belirtti.

Askeri harcamaları artırmak istiyor

Almanya'nın müstakbel savunma bakanı Kramp-Karrenbauer askeri harcamaların artırılmasını savunuyor. Kramp-Karrenbauer Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'a yaptığı açıklamada Almanya'nın NATO'da belirlenen 2024 yılına kadar ülkenin gayrısafi yurtiçi hasılasının yüzde 2'sini askeri harcamalara artırma hedefine "kesin bir taahhüt" verdiğini söylemişti. CDU'nun koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise askeri harcamaların artırılmasına karşı çıkıyor.

dpa / EC, HT

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