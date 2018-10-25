 Merkel′in genel başkan adayı olmayacağı iddia edildi | ALMANYA | DW | 29.10.2018

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ALMANYA

Merkel'in genel başkan adayı olmayacağı iddia edildi

Alman haber ajansı dpa, CDU’lu kaynaklara dayandırdığı haberinde Başbakan Angela Merkel’in 18 yılın ardından parti genel başkanlığına yeniden aday olmayacağını duyurdu.

Deutschland, Fulda: Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier Bundeskanzlerin Angela Merkel nehmen an der letzten Wahlkampagne vor den bevorstehenden Landtagswahlen teil (REUTERS)

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Almanya'nın Hessen eyaletinde bugün yapılan seçimlerin sonucu Berlin açısından kritik önemde. Partisinin başarılı bir sonuç almasını uman Merkel, rahat bir nefes almak istiyor. Ancak seçim öncesi hava biraz puslu. (28.10.2018)

Almanya'nın Hessen eyaletinde yapılan seçimde Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ağır kayıp verdi. CDU, koalisyon ortağı Sosyal Demokratlarla birlikte 10 puan kaybetti. (28.10.2018)

Alman haber ajansı dpa, CDU’lu kaynaklara dayandırdığı haberinde Başbakan Angela Merkel’in 18 yılın ardından parti genel başkanlığına yeniden aday olmayacağını duyurdu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin genel başkanlığına bir kez daha aday olmayacağı öne sürüldü.

Alman haber ajansı dpa’nın parti çevrelerinden edindiği bilgilere göre, Merkel parti yönetiminin bu sabah Berlin’de yaptığı toplantıda genel başkanlığa bir kez daha aday olmayacağını açıkladı.

Merkel'in CDU'nun Hessen eyaletinde yapılan seçimlerde oy kaybına uğramasının ardından, genel başkanlığa aday olmaktan vazgeçtiği ifade edildi.

CDU’nun kongresi Aralık ayı başında Hamburg’ta yapılacak.

Hessen eyaletinde Pazar günü yapılan seçimlerden CDU sandıktan birinci parti olarak çıkmasına rağmen, 2013'e kıyasla 11,3 puan kaybederek oyların yüzde 27'sini almıştı. CDU'nun eyalet seçimlerindeki oy kaybı, parti içinde huzursuzluk yaratıyor.

dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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