 Merkel′in danışmanı AB′nin Türkiye temsilcisi oluyor | AVRUPA | DW | 16.06.2020

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AVRUPA

Merkel'in danışmanı AB'nin Türkiye temsilcisi oluyor

Avrupa Birliği, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in eski Avrupa danışmanı Nikolaus Meyer-Landrut'u Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı olarak atadı.

Nikolaus Meyer-Landrut deneyimli bir diplomat

Nikolaus Meyer-Landrut deneyimli bir diplomat

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borell, Almanya'nın Paris Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut'un  AB Türkiye Delegasyonu başkanlığı görevine atandığını açıkladı.

Şu anda Türkiye'de AB Delegasyonu Başkanı olan Avusturyalı diplomat Christian Berger'in de AB'nin Mısır'daki temsilciliğine gönderileceği belirtiliyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in eski Avrupa danışmanı olan 59 yaşındaki Meyer-Landrut, Temmuz 2015'ten bu yana Paris'te Almanya Büyükelçisi olarak görev yapıyordu. Meyer-Landrut, 2011-2015 yılları arasında da Berlin'de Başbakanlık Dairesi'nin Avrupa Bölümü sorumlusuydu.

AB'nin çalışmalarını ve Brüksel'in işleyişini yakından bilen Meyer-Landrut, 1993-1995 ve 1999-2002 yılları arasında ise Almanya'nın AB'deki daimi temsilciliği görevini yürütmüştü. 

Türkiye ile kötüleşen ilişkiler

Meyer-Landrut, AB'nin aday ülkesi Türkiye ile ilişkilerin kötüleştiği ve  Mülteci Anlaşması ile ilgili tartışmaların yaşandığı bir dönemde bu görevi devralacak.

AB'yi 2016 tarihli anlaşmada verilen sözleri tutmamakla ve Suriyeli mülteciler için vadedilen yardımları yapmamakla suçlayan Ankara, Türk vatandaşları için vize uygulamasının kaldırılmasını ve Gümrük Birliği'nin genişletilmesini istiyor.

Türkiye ile AB arasındaki üyelik müzakereleri ise 2016 yılının sonundan bu yana fiilen askıya alınmış durumda. Türkiye, 15 Temmuz 2016 yılında yaşanan darbe girişiminin ardından uygulanan olağanüstü hal dönemindeki insan hakları ihlalleri ve toplu tutuklamalar nedeniyle AB'den gelen eleştirilere hedef olmuştu.

AFP,HS/TY

©️DeutscheWelleTürkçe

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