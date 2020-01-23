 Merkel’in basın ve ifade özgürlüğü mesaisi | TÜRKİYE | DW | 24.01.2020

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TÜRKİYE

Merkel’in basın ve ifade özgürlüğü mesaisi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ziyaretinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya geldi. Basına kapalı yapılan görüşmeye katılan isimlerle konuştuk.

Başbakan Angela Merkel ve Avukat Veysel Ok

Başbakan Angela Merkel ve Avukat Veysel Ok

İstanbul’daki Türk-Alman Üniversitesi’nin yeni binalarının açılışına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ile de bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen buluşmaya katılan Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği Eş Direktörü ve Avukat Veysel Ok, Merkel’le gerçekleştirdikleri görüşmenin ayrıntılarını DW Türkçe’ye anlattı.

Ok, görüşmede Türkiye’deki ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü ile ilgili konular hakkında kendi deneyimlerini aktardığını, ayrıca yargı reform paketi ile ilgili fikirlerini paylaştığını belirtti. 

Türkiye’nin Avrupa Konseyi’nin bir parçası olarak Avrupa’nın hukuki değerlerine bağlı kalmakla yükümlü olduğunu Merkel’e söylediğini dile getiren Ok, Türkiye’deki Alman gazetecilerin basın kartı alamama sorunundan ve kendi baktığı davalarla ilgili olarak tutuklu Almanların durumundan da bahsettiğini ifade etti.

"Evrensel gazetesi de gündeme geldi"

Toplantıya Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün Türkiye temsilcisi olarak katılan Erol Önderoğlu da bütün STK temsilcilerinin ortak vurgusunun "Türkiye'de hukuk devletinin zemin kaybettiği ve yargı reformunun yargı  bağımsızlığını mutlaka sağlaması gerektiği" olduğunu kaydetti.  Önderoğlu, kendisinin Sınır Tanımayan Gazeteciler temsilcisi olarak Merkel’e gazeteci dosyalarının terörle mücadele yasası, cumhurbaşkanlığına hakaret ve diğer yasal temellerden çok boyutlu olduğunu ve gazetecilerin mesaisinin büyük bir kısmını adliyelerde geçirdiğini aktardığını söyledi.

Evrensel Gazetesi çalışanlarının basın kartlarının iptal edilmesinin de görüşmede gündeme geldiğini belirten Önderoğlu, "Bu, Türkiye’de siyasi kutuplaşmanın devlet yönünden ne gibi sonuçları olduğunu açıkça ortaya koyan bir mesele. Biz bunu ortaya koyduk. Çünkü basın kartlarının ya sağlanmasının ya da yenilenmesinin reddedilmesi, iktidar çevrelerinin kendi modellerine uymayan tüm medya çevrelerini dışlamak için kullandıkları bir araç haline geldi" diye konuştu.

Önderoğlu, Merkel'in de "Türkiye’nin daha çok stratejik olarak Rusya ile yakınlaşmak gibi başka bir yönelime girdiğini ve bunun da ilişkileri karmaşık hale getirdiğini dile getirdiğini" kaydetti.

Af Örgütü’nden Osman Kavala çağrısı

Merkel’in ziyareti öncesi Uluslararası Af Örgütü, Türkiye’de tutuklu iş insanı ve insan hakları savunucusu Osman Kavala’nın serbest bırakılması için girişimde bulunmasını talep etmişti. Gezi Parkı davasında yargılanan Kavala, iki yıldan uzun süredir cezaevinde bulunuyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Aralık ayında aldığı bir kararla Kavala’nın serbest bırakılması gerektiğine hükmetmişti. Merkel’in STK’larla gerçekleştirdiği görüşmesine Osman Kavala’nın kurucusu olduğu Anadolu Kültür’den Asena Günal da katıldı. 

DW/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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