Merkel'den yeni yıl mesajı: Yenilik için cesaret çağrısı

Yeni yıl konuşmasında "20'li seneler iyi yıllar olabilir" diyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Ne yapabileceğimiz konusunda kendimizi bir kez daha şaşırtalım. Samimiyet ve kararlılıkla yeniliklerle ilgilenirsek, iyi yönde değişiklikler mümkün olur" mesajı verdi.

Başbakanlık görevine 2005 yılında bir reformcu olarak başlayan Merkel, iktidarı süresince hem ülkenin hem de partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) geleceğe hazır olmasının önemine vurgu yaptı. Merkel'in dün akşam televizyondan yayınlanan konuşmasında da, başbakanlığının ilk yıllarındaki söylemini tekrarladığı dikkati çekti. Almanya'nın "yeni bir düşünce şekli için cesarete" ve "bilinen yollardan ayrılmak için güce" veya "daha hızlı bir şekilde harekete geçmek için kararlılığa" her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Almanya Başbakanı konuşmasında siyasetin karşılaştığı üç zorluğa değinerek, bunların çalışma hayatının dijitalleşmesi, Afrika'da göçe yola açan etkenlerle mücadele ve iklim değişikliği olduğunu söyledi.

İklim değişikliğine vurgu

Almanya'da Federal Meclis ile eyaletler tarafından kabul edilen iklim koruma paketini "geliştirilebilecek iyi bir temel" olarak nitelendiren Merkel, alınan önlemlerin "bazılarında zorlanabilecekleri ve bazılarında da yeterli olmayacak düşüncesiyle kaygı yarattığını" bildiğini dile getirdi. Merkel, Almanya'yı "güçlü yapan" fikirler, yaratıcı ruh, çalışkanlık ve sebatkârlık ile bu önlem paketinin geliştirilebileceğini söyledi. Almanya'nın iklim değişikliği ile mücadelede "ekolojik, ekonomik ve sosyal açıdan" gereken katkıyı sağlaması için Başbakan olarak "tüm gücüyle" çaba sarf edeceğini de sözlerine ekledi.

Nefret ve ırkçılıktan koruma sözü

Başbakan Merkel konuşmasında Almanya'da yaşanan siyasi kutuplaşmaya da değindi. Federal, eyalet ve yerel düzeydeki bütün siyasetçilere onları "nefret, düşmanlık ve şiddetten, ırkçılık ve antisemitizmden" koruma sözü veren Merkel, bunun "devletin görevi olduğunu" ve Alman hükümetinin bu konuda kendini "sorumlu" hissettiğini vurguladı.

Merkel, eski Alman Demokratik Cumhuriyeti (DDR) ile Almanya Federal Cumhuriyeti'nin birleşmesinin 2020'de 30'uncu yıldönümünün kutlanacak olmasına ilişkin açıklamalarda da bulundu. Geçen yıllarda birleşmenin siyasi, ekonomik ve sosyal sonuçları konusunda tartışmalar yaşandığını ifade eden Merkel, birleşme ile "şahane" kazanımlar elde edildiğini ancak hâlâ "30 yıl önce düşünüldüğünden" daha fazla yapacak iş olduğunu söyledi ve "bizi birbirimize bağlayan" ortak değerlere önem verme çağrısı yaptı.

AB dönem başkanlığını üstlenecek

Merkel konuşmasında gelecek yıl Almanya'nın Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı süresince planlanan faaliyetlerden de söz etti. "Avrupa'nın dünyada sesini daha güçlü bir şekilde duyurması" gerektiğini vurgulayan Merkel, dönem başkanlığı boyunca bunun için çalışacaklarını, bu çerçevede Çin zirvesi ve Afrika ülkelerinin liderleri ile bir toplantı planlandığını belirtti.

15'inci yeni yıl konuşması

Bu, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yaptığı 15'inci yeni yıl konuşması oldu. Eğer Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasındaki koalisyon hükümeti gelecek seçimlere kadar iktidarını sürdürürse, Merkel son yeni yıl konuşmasını gelecek yıl yapacak. Almanya'da 2021 yılında yapılacak seçimlerde ise Merkel başbakanlığa aday olmayacak.

Kay-Alexander Scholz

© Deutsche Welle Türkçe