Merkel’den Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin AB üyesi Kıbrıs’ı "büyük sıkıntılarla karşı karşıya bıraktığını", AB liderler zirvesinde Türkiye ile ilişkilerde nasıl ilerleme kaydedileceği hakkında karar alınacağını açıkladı.

Merkel, Federal Meclis Genel Kurulu'nda 2021 bütçesinin görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, yarın başlayacak AB liderler zirvesinde Türkiye ile ilişkilerin ele alınacağını hatırlattı.

Merkel, “Ne yazık ki dönem başkanlığımızın başında çok yoğun olarak yaptığımız Türkiye ile yoğun bir diyalog sürecine girme önerimiz benim arzu ettiğim ölçüde kabul görmedi. Doğu Akdeniz’deki aktiviteler sürüyor, özellikle Kıbrıs bu nedenle büyük sıkıntılarla karşı karşıya. İşte bu bağlamda nasıl ilerleyeceğimize dair karar almak durumunda kalacağız” dedi.

AB ile İngiltere arasındaki Brexit görüşmelerine de değinen Merkel, İngiltere ile bir anlaşmaya varılması şansı olduğunu söylemekle birlikte, “ortak pazarın bütünlüğünün tehlikeye sokulmaması gerektiğini” kaydetti.

DW/DA,BK

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