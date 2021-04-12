Merkel'den Ramazan mesajı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ramazan ayının başlamasından dolayı Müslümanların Ramazanını kutlayan bir mesaj yayınladı.

Merkel, mesajında, "Sizleri Ramazan ayı oruç dönemi başlangıcı münasebetiyle içtenlikle selamlıyorum. Mübarek Ramazan ayında sizler ve ailelerinizin huzurlu ve bereketli bir zaman geçirmenizi diliyorum!" dedi.

Bir yıldır devam eden koronavirüs pandemisine dikkat çeken Merkel, "Kamusal hayatta uygulanması gerekli olan kısıtlamaların acısı özellikle; inancın toplu olarak yaşandığı, ortak örf ve adetler ve bayramlarda ifade bulduğu zamanlar bir o kadar daha hissedilir. Özellikle de önümüzdeki bu haftalarda ne kadar zor olsa da tekrar sabırlı olmamız gerekiyor. Bu nedenle, gerekli olan mesafe kurallarına rağmen inanç hayatınızda birbirinizle olan yakın bağları sürdürmenin iyi imkânlarını ve yollarını bulmanızı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının özellikle muhtaç durumdakilerle dayanışma ayı olduğunu belirten Almanya Başbakanı, "Pandemi koşulları altında zorluklara katlanan bir çok kişi ve özellikle de ileri yaştaki insan için; diğer insanların gösterdiği ilgi ve destekte dayanak bulmak ve bundan güç almak çok önemlidir" dedi.

Mesajının sonunda tüm Müslümanlara sağlık ve iyilik dileklerini ileten Merkel, "Size ve ailelerinize en iyi temennilerimi sunuyor ve elbette sağlık diliyorum! Ramazan ayının; içinde bulunduğumuz tüm zor koşullara rağmen iç huzuru bulduğunuz, sükûnet dolu ve birbirinize kuvvet verdiğiniz bir zaman olmasını umuyorum!" ifadelerine yer verdi.

Müslümanlar için kutsal olan Ramazan ayı yarın başlıyor. Müslümanlar ilk oruç için bu gece sahura kalkacak.

DW/BÖ,CÖ

©️ Deutsche Welle Türkçe