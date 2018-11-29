 Merkel′den Putin′e: Ukraynalı askerleri serbest bırakın | AVRUPA | DW | 11.12.2018

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AVRUPA

Merkel'den Putin'e: Ukraynalı askerleri serbest bırakın

Almanya Başbakanı Merkel, Rusya-Ukrayna krizinde devrede. Merkel, Moskova'dan tutuklu 24 Ukraynalı askeri serbest bırakmasını talep etti.

Istanbul Angela Merkel Wladimir Putin im Gespräch (picture alliance/dpa)

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Rusya ile kriz yaşayan Ukrayna’ya NATO’dan ek askeri destek gelmeyecek. NATO dışişleri bakanları toplantısı öncesinde, Genel Sekreter Stoltenberg, "Rusya’ya açık bir mesaj" gönderileceğini söylemekle yetindi. (03.12.2018)

Kerç Boğazı'nda yaşanan krizin ardından Ukrayna, Rus erkeklerin ülkeye girişine yasak koydu. 16 ila 60 yaş aralığındaki Rus erkekler Ukrayna'ya giremeyecek. Amaç Rusya'nın Ukrayna'da özel ordu kurmasını engellemek. (30.11.2018)

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya-Ukrayna krizinde devreye girerek Rusya lideri Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Merkel'in Moskova'dan tutuklu Ukrayna askerlerinin serbest bırakmasını talep ettiğini ifade etti.

Seibert, ikilinin Pazartesi günü gerçekleşen telefon görüşmesinde, Merkel'in tutuklu 24 Ukraynalı askerin serbest bırakılmasını ve Kerç Boğazı'nda deniz trafiğinin sorunsuz devam edebilmesi için gerekli koşulların sağlanmasını talep ettiğini belirtti.

Bugün Rusya ile Ukrayna arasındaki krizi görüşmek üzere Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna'nın devlet ve hükümet başkanlarının temsilcileri Berlin'de bir araya gelecek. Almanya Başbakanı Merkel, Arjantin'de düzenlenen G20 Zirvesi'nde arabuluculuk girişimlerine başlanacağını duyurmuştu.

Rusya, ilhak ettiği Kırım Yarımadası'nın karasuları açıklarında Kasım ayı sonunda Karadeniz'den Azak Denizi'ne giriş yapmaya çalışan Ukrayna donanmasına ait üç geminin geçişine engel olmuş, Ukrayna gemilerine ateş açmıştı. 24 Ukrayna askeri gözaltına alınmış ardından Ukrayna "topyekün savaş" tehdidi altında olunduğunu belirterek, bir ay geçerli olacak sıkıyönetim ilan etmişti.

O tarihten bu yana Ukrayna askerleri tutuklu bulunuyor. Ukrayna, NATO'dan Rusya'ya karşı ek savunma gücü talep etmiş ancak NATO, Moskova'yı kınamakla yetinerek ek askeri destek göndermemişti.

DW,dpa,AFP/GA,SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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