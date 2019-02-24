Merkel'den ortak Avrupa uçak gemisine yeşil ışık

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) güdümünde ortak bir uçak gemisi üretilmesi fikrini desteklediğini açıkladı. Söz konusu tartışmayı, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) liderlik koltuğunu Merkel'den birkaç ay önce devralan Annegret Kramp-Karrenbauer, yaklaşan Avrupa Parlamentosu seçimleri bağlamında gündeme getirmişti.

Pazartesi günü Berlin'de Letonyalı mevkidaşı Krisjanis Karins ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Merkel, "fikri olumlu bulduğunu" söyledi. AB'nin şu anda başka güvenlik politikası öncelikleri olduğunun altını çizen Merkel, "Avrupa nezdinde bu tür bir silaha sahip olmamızı doğru ve iyi buluyorum. Bu konuda çalışmaya da hazırım" diye konuştu. Halefi Kramp-Karrenbauer'in Avrupa vizyonunu CDU için "doğru tutum" olarak nitelendiren Merkel, "Bu, gelecek için çok iyi bir konsept" değerlendirmesinde bulundu.

Kramp-Karrenbauer, "Almanya ve Fransa şimdiden ortak bir Avrupa savaş uçağı için çalışmalarını sürdürüyor. Diğer ülkeler de sürece pekala katılabilirler. Bir sonraki aşamada, sembolik önem taşıyan, ortak Avrupa uçak gemisi üretimi projesine başlayacağız" ifadelerini kullanmıştı. CDU Genel Başkanı, bunun AB'nin "bir güvenlik ve barış gücü olarak" küresel rolünü dile getirme anlamı taşıdığını söylemişti.

statista'nın verilerine göre, bugün dünyada donanmasında uçak gemisi olan sekiz ülke bulunuyor. Bunlar ABD, İtalya, Brezilya, Çin, Fransa, Hindistan, Rusya ve Tayland. Uçak gemisine sahip olmanın, uluslararası ilişkilerde güç projeksiyonu açısından sembolik bir anlam taşıdığı kabul ediliyor.

Kramp-Karrenbauer Aralık 2018'deki CDU kurultayında genel başkan seçilmiş, görevi Merkel'den devralmıştı

Güvenlik Konseyi'nde kalıcı üyelik

Halefi ile kendisi arasında görüş bakımından "müthiş derecede bir örtüşme" olduğunu kaydeden Merkel, söz konusu fikir birliğinin Almanya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde kalıcı üye statüsüne sahip olması konusunda da geçerli olduğunu belirtti. Merkel, böylece BM'nin en önemli karar alma merciinde Avrupa'nın tutumunun da mevcut olacağını ifade etti.

Almanya'nın halihazırda beş kalıcı üyesi bulunan konseyde kalıcı üyelik statüsüne kavuşması, Alman-Fransız dostluk anlaşmasında talep edilmiş ve Kramp-Karrenbauer de fikri desteklediğini açıklamıştı.

Almanya halihazırda, 2020 yılının sonunda sona ermek üzere BM Güvenlik Konseyi'nde geçici üye statüsüne sahip.

dpa,rtr/BÜ,EC

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