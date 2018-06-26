Merkel'den Makedonya'nın isim değişikliğine destek

Almanya Başbakanı Angela Merkel Makedonya'nın başkenti Üsküp’te vatandaşlara 30 Eylül’de yapılacak referanduma katılma çağrısı yaptı. Ülkenin isminin değiştirileceği referandumu "anahtar gün" ve "tarihi fırsat" olarak tanımlayan Merkel "başarılı bir referandum” olacağına ve oylamadan "olumlu bir sonuç" çıkacağına inandığını söyledi. Ülkenin içişlerine karışmak istemediğini belirten Merkel "Almanya açısından, Avrupa açısından istikrarlı bir bölge, son derece çıkarımıza. Batı Balkan tüm birliğin (AB) istikrarı açısından da belirleyici öneme sahip" dedi.

Merkel Üsküp'te yaptığı açıklamada isim sorununun Makedonya'nın Avrupa Birliği'ne üyeliğine engel olduğunu söyledi. Almanya ve birçok AB ülkesi geçmişte Makedonya ile üyelik müzakerelerini başlatmak istemiş, Fransa ve Hollanda bu öneriyi reddetmişti.

Merkel'in ziyaretiyle birlikte, 20 yıl önce Gerhard Schröder'in yaptığı ziyaret sonrasında ilk kez bir Almanya Başbakanı Makedonya'yı ziyaret etmiş oldu.

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Merkel'in yaptığı ziyareti övdü. Almanya'nın ülkesinin bir numaralı ticaret ortağı olduğunu belirten Zaev "Almanya ile aynı değerleri paylaşıyoruz" dedi. Zaev, Avrupa Birliği ve NATO üyeliğinin hükümetin hedefi olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Makedonya Başbakanı Zoran Zaev (sağda)

Makedonya'da isim değişikliği referanduma sunulacak

Makedonya'da halk 30 Eylül'de ülkenin adının Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirilip değiştirilmeyeceğine karar verecek. Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras haziran ayında isim değişikliği konusunda uzlaşmaya varmıştı. Makedonya parlamentosu bu anlaşma sonrasında referandum düzenlenmesi kararı almıştı.

Makedonya'da hükümet partileri referandumda evet oyu çağrısı yaparken muhalefet Yunanistan ile varılan anlaşmaya karşı çıkıyor. İsim değişikliğinin "zarar verici" olduğunu söyleyen muhalefet lideri Hristiyan Mikoski değişikliğin "Makedonya'nın yeniden küçük düşürülmesi" olduğunu ifade etti. Merkel Üsküp'e yaptığı ziyarette partisi Avrupa Parlamentosu'nda kendi partisiyle aynı çatı altında yer alan Mikoski ile de bir görüşme yaptı.

Yunanistan 8 Eylül 1991'de Yugoslavya'dan ayrılan Makedonya'dan ismini değiştirmesini talep ediyor. Atina, Yunanistan'ın kuzeyindeki bölgeyle aynı isme sahip olan Makedonya'nın gelecekte bir toprak talebinde bulunmasından endişe ediyor. Yunan hükümeti, ismini değiştirmediği için yaklaşık 2 milyon nüfusu olan ülkenin Avrupa Birliği ve NATO'ya yakınlaşma çabalarını da bloke ediyor.

AFP, dpa, Reuters / EC, JD

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