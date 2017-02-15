Merkel'den Libya'daki yabancı güçlere çekilme çağrısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün Berlin'de Libya Başbakanlık Konseyi'nin geçici Başkanı Muhammed Menfi ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında ülkenin geleceğine ilişkin mesajlar verdi.

Libya'da yabancı paralı savaşçıların en kısa sürede ülkeyi terk etmesi gerektiğini söyleyen Merkel, "Libya'nın geleceği sorununa çözümün Libyalı güçler ve Libya halkı tarafından belirlenmesi gerekiyor, yabancı etkilerle değil" şeklinde konuştu.

Libya'da siyasi çözüme vurgu yapan Merkel, Aralık ayında planlanan devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin gerçekleşmesi gerektiği konusunda da uyarıda bulunarak, seçimlere yönelik hazırlıklara ilişkin daha yapılması gereken çok şey olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı, "Libya'daki sorunlara diplomatik bir çözüm bulunmasının nihayetinde birçok açıdan sadece Libya ve Libyalılar için değil, bütün Afrika kıtası için barış sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Merkel, siyasi süreç ve yabancı paralı savaşçıların çekilmesinin yanı sıra ekonomik istikrarın sağlanmasının da önemli olduğunu belirterek, Libya'daki insanların geçim kaynaklarına ihtiyacı olduğunu kaydetti. Libya'daki petrol zenginliğinden halkın da pay alması gerektiğini belirterek, ekonomik istikrarın sağlanmasında yabancı şirketlerin de angajmanının önemli olduğunu ifade etti. Merkel, bu konuda Almanya'nın desteğe hazır olduğunu vurgulayarak, Libya konusunda devamlılık olacağını ve kurulacak yeni hükümetin de Libya konusuna öncelik vereceğini söyledi.

Seçimlerin ertelenmesi tartışılıyor

Ülkede geçen yıl Ekim ayında imzalanan ateşkes ile çatışmalara son verilmiş olsa da siyasi anlaşmazlığın sürmesi 24 Aralık'ta yapılması öngörülen seçimleri de tehlikeye atıyor.

Temsilciler Meclisinin, geçen hafta yapılan oylamada Başbakan Abdülhamid Muhammed Dibeybe liderliğindeki Ulusal Birlik Hükümeti'ne (UBH) güvenoyunu çekme kararı vermesi de ülkede istikrarın sağlanması ve seçimlerin yapılması ile ilgili endişeleri artırdı.

Temsilciler Meclisinin kararına tepki gösteren Devlet Yüksek Konseyi ise oylamanın geçersiz olduğunu duyurdu. Ülkede, devlet başkanlığı seçimlerinin ertelenmesi tartışılıyor.

Libya'da ateşkes Ekim ayında imzalanmıştı

2011 yılında Muammer Kaddafi'nin devrilmesi sonrasında iç savaşın yaşandığı Libya, 2015'te Birleşmiş Milletlerin tanıdığı Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi olmak üzere iki ayrı yönetim bölgesine bölünmüştü. Tobruk hükümetini destekleyen Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu başkent Trablus'u ele geçirmek üzere 2019 yılının Nisan ayında taarruz başlatmış, ancak Türkiye'nin UMH'ya verdiği aktif askeri destek sonucu geri püskürtülmüştü.

Taraflar Ekim 2020'de ateşkes anlaşmasına imza atmış ve siyasi süreç kapsamında ülkeyi seçimlere götürecek Ulusal Birlik Hükümeti Mart ayında göreve başlamıştı.

DW,AFP,dpa/JD,SSB

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