Merkel'den Kuzey Afrika ülkeleri için Türkiye önerisi

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Avusturya'nın Salzburg kentindeki gayriresmî zirvede bir araya geldi. Zirve sonrası konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB'nin Türkiye ile 2016 yılında imzaladığı mülteci anlaşmasının benzerini Kuzey Afrika ülkeleriyle de yapması gerektiğini söyledi. Merkel; Mısır, Tunus, Fas ve Libya ile de diyaloglarını ilerletmek istediklerini sözlerine ekledi.

2015 yılında Avrupa'ya yaşanan yoğun göçün ardından, AB ile Türkiye göçmenlerin iadesi konusunda 2016'da bir anlaşmaya varmıştı. O günden sonra Türkiye üzerinden AB'ye geçişler azalırken, bunun ardından Kuzey Afrika ülkelerinden Akdeniz'i kullanarak AB ülkelerine yapılan yasa dışı geçişlerde artış yaşandı. Bu durum AB üyesi ülkeler arasında sorun yaratırken, AB soruna daha kalıcı bir çözüm arayışı içine girdi.

Zirveye katılan diğer AB liderleri de başta Mısır olmak üzere Kuzey Afrika ülkeleriyle daha yakın bir şekilde çalışmak istediklerini belirtti. İki günlük zirvenin sonunda AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile ortak basın toplantısı düzenleyen ev sahibi Avusturya'nın başbakanı Sebastian Kurz, Afrika'dan Avrupa'ya gelen yüksek sığınmacı sayısı nedeniyle zirveye katılan üye ülke liderlerinin kararı doğrultusunda kendisinin ve AB Konsey Başkanı Tusk'un bu ülkelerle ilişkileri "derinleştireceklerini” ifade etti.

Kurz: Mısır örnek bir ülke

AB dönem başkanlığını yürüten Avusturya'nın başbakanı olan Kurz, "Mısır etkili, Mısır örnek (bir ülke)” dedi. Son iki sene içerisinde hiçbir geminin Mısır'dan yasa dışı bir şekilde ayrılmadığını belirten Kurz, temel amacın "Kuzey Afrika ülkelerinden mümkün olan en az sayıda insanın yasa dışı olarak Avrupa'ya gelmesini” sağlamak olduğunu söyledi. Kurz ayrıca temel amaçlarından birinin de Avrupa'ya erişmek için Akdeniz'i yasa dışı bir şekilde geçen insanların kurtarılması işleminin Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler tarafından yapılması olduğunu belirtti.

Basın toplantısında konuşan AB Konseyi Başkanı Tusk da AB devletlerininin Mısır ile ekonomi ve göç konusunda yakın çalışma için görüşmelere başlamasını desteklediğini belirtti. Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi ile yakın bir zamanda tekrar görüşeceğini belirten Tusk, Arap Birliği ile gelecek Şubat ayında bir zirve düzenleme fikrinin de üye devletler tarafından desteklendiğini söyledi.

"May'in Brexit planı işe yaramaz"

Zirvede ele alınan bir diğer konu ise İngiltere'nin AB'den ayrılmasıydı. İngiltere Başbakanı Theresa May'in, AB ile İngiltere arasındaki ticari konularda düzenlemelerin Brexit gerçekleştikten sonra yapılması teklifini değerlendiren AB Konsey Başkanı Tusk, "Bu işe yaramaz” dedi.

May'in "Chequers planı” olarak adlandırdığı planının AB'nin ortak pazarına zarar vereceğini ifade eden Tusk, AB'nin dört temel dolaşım serbestisinden ve ortak pazardan vazgeçmeye hazır olmadığını, bu nedenle de May'ın söz konusu planına olumsuz bakıldığını iletti.

Tusk, zirvede AB'nin 27 üyesinin lideri ile AB'den ayrılma kararı alan İngiltere'nin Başbakanı May arasında yapılan görüşmelerde özellikle ticari ilişkiler konusunda ciddi farklılıkların olduğunun altını çizdi.

AFP,dpa/DÇÜ,CÖ

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