 Merkel’den İstanbul′da dörtlü zirveye yeşil ışık | ALMANYA | DW | 17.08.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Merkel’den İstanbul'da dörtlü zirveye yeşil ışık

Almanya Başbakanı Merkel, Suriye sorununa çözüm için İstanbul’da planlanan dörtlü zirvenin “anlamlı olabileceğini” söyledi. Merkel, zirve konusunda kesin kararın istişareler sonrasında verileceğini belirtti.

Deutschland Bundeskanzlerin Angela Merkel (picture-alliance/AP Images/J. Meyer)

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye sorununa çözüm için Türkiye, Almanya, Fransa ve Rusya'nın katılımıyla İstanbul'da düzenlenmesi planlanan zirveye ilişkin açıklamalarda bulundu. Merkel, bugün Berlin’de yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumartesi günü Meseberg Şatosu’nda yapacağı görüşmede dörtlü zirve planlarının da gündeme geleceğini söyledi.

Merkel, açıklamasında Suriye’de iç savaşın sona erdirilmesi yönündeki çabalar kapsamında "Almanya, Fransa, Türkiye ve Rusya’nın bir araya gelmesi anlamlı olabilir” dedi. Toplantı tarihinin henüz belirlenmediğini belirten Merkel, böyle bir zirveye çok iyi hazırlık yapılması gerektiğini vurguladı. Bu nedenle de öncelikle dört hükümetin dış politika danışmanlarının bir araya gelmesinin planlandığını kaydeden Merkel, zirve konusundaki kararın bu toplantılar sonrasında verileceğini sözlerine ekledi.

Erdoğan 7 Eylül'de yapılacağını duyurmuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayı sonunda yaptığı açıklamada, Türkiye, Almanya, Rusya ve Fransa’nın katılımı ile Suriye ve bölgedeki genel duruma ilişkin  7 Eylül’de İstanbul’da dörtlü zirve düzenleneceğini duyurmuştu.

Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye’deki durumu da ele aldıklarını hatırlattı.

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye, Rusya ve İran'ın oluşturduğu Astana grubu ile Almanya ve ABD'nin de dahil olduğu "Küçük Grup” olarak adlandırılan yapının ve Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın Suriye’de barışın sağlanması için gösterdiği çabaların önemini de vurguladı. Türkiye, Rusya ve İran’ın girişimiyle geçen yıl Kazakistan’ın başkenti Astana'da başlatılan görüşmelerde, Suriyeli gruplar arasında diyalog sağlanması hedefleniyor. Küçük Grup ülkeleri arasında Fransa, İngiltere, ABD, Suudi Arabistan ve Ürdün bulunuyor. Almanya, grubun toplantılarına ilk kez Nisan ayında katılmıştı.

dpa,rtr/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Türkiye ve Rusya dörtlü Suriye zirvesine hazırlanıyor

Türkiye ve Rusya, Suriye’nin geleceğinin masaya yatırılacağı dörtlü bir zirveye hazırlanıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Fransa ve Almanya’nın da katılacağı zirve hazırlıkları için Türkiye’yi ziyaret ediyor. (13.08.2018)  

Erdoğan’dan Suriye için dörtlü zirve açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Eylül ayında Almanya, Fransa ve Rusya’nın katılacağı bir Suriye zirvesine ev sahipliği yapacağını açıkladı. (29.07.2018)  

Benzer içerik

Russland Sotschi - Vladimir Putin und Angela Merkel

Merkel ve Putin'in gündemi yoğun 17.08.2018

Vladimir Putin yarın Almanya'ya geliyor. Başbakan Angela Merkel ile yapacağı görüşmenin gündeminde Ukrayna meselesi, Suriye'deki iç savaş ve doğal gaz projeleri olacak.

Südafrika Johannesburg BRICS-Treffen Putin

Putin Almanya'ya gidiyor 13.08.2018

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumartesi günü Almanya'da Başbakan Angela Merkel ile bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede Suriye, Ukrayna ve ABD'nin karşı çıktığı Kuzey Akım 2 projesi masaya yatırılacak.

Russland Sotschi - Vladimir Putin und Angela Merkel

Alman şirketler Merkel-Putin görüşmesinden umutlu 16.08.2018

Doğu Avrupa'da faaliyet gösteren Alman şirketleri, Merkel ve Putin'in yapacağı görüşmeyi yeni ekonomik projeler açısından olumlu bir işaret olarak görüyor. İkilinin ana gündem maddesi: Kuzey Akım 2 boru hattı projesi.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Gündoğan milli formaya hazır

İlkay Gündoğan Alman milli takımına çağrıldığı takdirde oynamaya hazır olduğunu açıkladı. Mesut Özil ise milli takımı bıraktığını duyurmuş ve federasyonu ırkçılık yapmakla suçlamıştı. 

FOTO-GALERİ

Grönlandhai Somniosus microcephalus (Imago/Bluegreen Pictures)

Öldürücü lezzetler

Yiyebileceğimiz o kadar yiyecek varken zehirli olanları seçmemiz biraz garip bir tercih gibi görünebilir. Bazılarımız bunu bilmeden yapıyor, ancak bazı yiyecekleri bu kadar lezzetli yapan da bu zehirleri oluyor.  