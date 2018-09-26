Merkel’den güvenoyu taleplerine ret

Almanya’da Federal Meclis'ten güvenoyu istemesi gerektiği yönündeki tartışmalara cevap veren Başbakan Angela Merkel, güvenoyunu alınmasını gerektirecek bir durum olmadığını ifade etti. Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert konuya ilişkin yaptığı açıklamada başbakanın güvenoyu taleplerine “net bir hayır” dediğini belirtti.

Hristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) Federal Meclis Grup Başkanlığı seçiminde Başbakan Angela Merkel’in desteklediği Volker Kauder'in yarışı beklenmedik bir şekilde kaybetmesi Alman kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Lindner güvenoyu talep etmişti

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) milletvekili Ralph Brinkhaus, Hristiyan Birlik Partileri'nin Federal Meclis Grup Başkanlığı için yapılan oylamada, bu görevi 13 yıldır sürdüren CDU'lu Volker Kauder'i geçmeyi başarmıştı. Angela Merkel'e en yakın isimlerden biri olan Kauder'in yarışı kaybetmesi ile ilgili Alman basınında başbakanın zayıfladığı yorumları yapılırken, siyasiler ise Merkel'in meclisten güvenoyu istemesine gerek olup olmadığını tartışmaya başlamıştı.

Muhalefetteki Hür Demokrat Parti (FDP) Meclis Grubu Başkanı Marco Buschmann, seçim sonucunun Merkel'i güçsüzleştirdiğini belirtirken parti lideri Christian Lindner, başbakanın Federal Meclis'ten güvenoyu istemesi gerektiğini söylemişti.

CDU/CSU’dan Merkel’e destek

Muhalefetin talebine cevaben, Birlik partilerinden Merkel’e destek gelmişti. CDU Genel Başkan Yardımcısı ve Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet, Merkel'in meclisten güvenoyu istemesine gerek olmadığını ifade ederek, başbakanın meclis grubunun güvenini haiz olduğunu belirtmişti. CSU’lu Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer da sonucun bir "siyasi deprem" anlamına gelmediğini, adil ve demokratik bir seçimin sonucuna işaret ettiğini belirtti.

Merkel’in adayı Kauder’e karşı meclis grup başkanlığı yarışını kazanan Brinkhaus da güvenoyu tartışmalarına tepki göstermişti. Güvenoyu taleplerini "saçmalık" olarak nitelendiren Brinkhaus, Merkel’in bu seçimle zayıfladığı iddialarına yönelik ise, "söz konusu seçimin parti içi bir seçim olduğunu ve bu seçime gereğinden fazla anlam atfedilmemesi gerektiğini" ifade etmişti. Brinkhaus kendisinin ve meclis grubunun Merkel’i destekleyeceğinin de altını çizmişti.

Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Mecklenburg-Vorpommern Eyalet Başbakanı Manuela Schwesig Merkel'in Hristiyan Birlik Partileri içinde sükuneti sağlaması gerektiğini söyleyerek, Sosyal Demokratlar için hükümette istikrarlı bir ortakları olmasının önemli olduğunu belirtmişti. SPD Meclis Grup Başkanı Carsten Schneider de Merkel'in güvenoyu istemesinin gerekli olmadığını belirtmişti.

dpa,AFP,rtr/SSB,DÇÜ/SÖ/EC

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