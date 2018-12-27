 Merkel′den Erdoğan′a Suriye çağrısı | ALMANYA | DW | 30.12.2018

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ALMANYA

Merkel'den Erdoğan'a Suriye çağrısı

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına Ankara'nın "ihtiyat ve sorumlulukla tepki vereceğini" ümit ettiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Merkel (sol) ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan

Almanya Başbakanı Merkel (sol) ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

Alman hükümet sözcü yardımcısı Martina Fietz tarafından yapılan açıklamada, iki liderin, Suriye'deki çatışmaların sonlandırılması için Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde sürdürülen siyasi sürecin önemine vurgu yaptığı belirtildi. Açıklamaya göre, Almanya Başbakanı Merkel, Erdoğan ile yaptığı görüşmede, "Türkiye'nin, ABD askerlerinin Suriye'den çekilme kararına ihtiyat ve sorumlulukla tepki vereceğine dair beklentisini" ifade etti.

Açıklamada, IŞİD'in püskürtülse de dikkat edilmeye devam edilmesi gereken "ciddi bir tehlike" olduğu bildirildi. Sözcü ayrıca ikili görüşmede Başbakan Merkel'in, Türkiye'nin Suriyeli sığınmacı kabul ederek üstlendiği role değer verdiğini ifade ettiğini kaydetti.

Türkiye'den yapılan açıklama

Merkel-Erdoğan görüşmesine dair Türkiye Cumhurbaşkanlığı tarafından da bir bilgilendirme yapıldı. Söz konusu bilgilendirmeyi duyuran Anadolu Ajansı'nın haberine göre, iki lider görüşmede, geçen Ekim ayındaki dörtlü İstanbul zirvesinin sonuçları ve ABD'nin Suriye'den çekilme kararını müteakip sürecin takibi için yakın temasta olmaya devam etme konusunda mutabık kaldı. Görüşmede, Avrupa'ya yönelik düzensiz göç hareketleri ve terörle mücadele konularının da ele alındığı bildirildi.

Merkel, Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 27 Ekim'de İstanbul'da Suriye konulu bir dörtlü zirve gerçekleştirmişti. Zirvede, özgür ve adil seçimlerin zeminini oluşturmak üzere yeni bir Suriye anayasanın oluşturulması ve Anayasa Komitesi'nin bu yıl sonuna kadar Cenevre'de toplanması için çağrı yapılmıştı.

Erdoğan ile Merkel'in telefon görüşmesi Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlık ettiği üst düzey heyetin, Rus mevkidaşları ile Suriye'deki gelişmeleri ele almak üzere bir araya gelmesinin bir gün ardından gerçekleşti. Moskova'daki görüşme sonrası açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarını koordine etme konusunda karar aldığını söylerken, Çavuşoğlu da tüm terör örgütlerinin Suriye topraklarından temizlenmesi için ortak irade olduğunu vurguladı.

Trump'ın çekilme kararı

ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD'in Suriye'de yenilmiş olmasını gerekçe göstererek bu ülkedeki yaklaşık 2 bin Amerikan askerini çekme kararı almıştı. Ancak Alman hükümeti, ABD'nin Suriye'deki askerlerini çekme kararını eleştiriyor. Alman hükümet yetkilileri tarafından şu ana kadar yapılan açıklamalarda, Suriye'deki IŞİD tehdidin ortadan kalkmadığına ve söz konusu çekilme kararının BM öncülüğündeki müzakerelerde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın elini güçlendireceğine dikkat çekilmişti.

Trump'ın, 19 Aralık'ta açıkladığı çekilme kararını Erdoğan ile 14 Aralık'ta yaptığı telefon görüşmesinde aldığı bildirilmişti. Trump daha sonra yaptığı açıklamalarda, Erdoğan'ın Suriye'de kalan IŞİD unsurlarının Türkiye tarafından temizleneceği konusunda güvence verdiğini belirtmişti. Erdoğan da Trump ile 14 Aralık'ta yaptığı telefon görüşmesinin ardından Türkiye'nin Fırat Nehri'nin doğusuna düzenlemeyi planladığı operasyon konusunda "bir müddet daha" bekleme kararı aldığını açıklamıştı.

DW,dpa,AP/CÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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