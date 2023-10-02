Merkel'den Erdoğan anısı: Onların Başbakanı benim

Almanya'nın eski başbakanı Merkel, Almanya'da yaşayan Türkler konusunun Erdoğan ile görüşmelerinde gündeme geldiğini ve kendisine "Onların Başbakanı benim" dediğini söyledi.

Almanya'nın eski başbakanı Angela Merkel, Almanya'nın yeniden birleşmesinin yıldönümü öncesinde kamu yayın kuruluşu ZDF'e verdiği mülakatta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da andı.

Görev süresi boyunca Almanya'da sürekli olarak yaşayan herkesin başbakanı olduğunu söylediğini vurgulayan Merkel, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bu konuda çok sık konuştum" dedi. Merkel, Almanya'da yaşayan ikinci ve üçüncü nesil Türk kökenlilerden kimin sorumlu olduğu konusunun görüşmelerde gündeme geldiğini belirterek "(Erdoğan'a) Hep şunu söyledim. Dikkat et, onların başbakanı benim" dediğini aktardı.

Almanya'da yaşayan Türklerin ülkenin bir parçası olduğunu belirten Merkel, son yıllarda Almanya'ya kalıcı olarak yerleşen kişilerin sayısının arttığına işaret ederek bu insanları toplumla bütünleştirme görevinin devam ettiğini vurguladı.

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"AfD'ye oy verenleri anlamıyorum"

Almanya'da etkisini giderek artıran ve son anketlere göre ülkenin ikinci büyük siyasi gücü haline gelen aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yükselişine de değinen Merkel, oyunu AfD'ye veren kişileri anlamadığını söyledi. Merkel, "Başkalarının sırtından, farklı görünen, farklı özgeçmişlere sahip insanlar üzerinden puan kazanmak, anlayış gösterebileceğim bir şey değil" dedi.

Toplumda bazı konularda kızgınlıklar olduğunu anlayabildiğini belirten eski başbakan, "Ancak bunun için hoşgörüyle ilgisi olmayan fikir ve bakış açılarının desteklenmesini kabul edemem. İnsanlar bu demokratik toplumda eleştirilerini ve öfkelerini başka şekilde de ifade edebilir" diye konuştu.

dpa/BK,BÖ

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