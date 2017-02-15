Merkel'den demokrasiyi savunma çağrısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel iki Almanya'nın birleşmesinin 31'inci yıl dönümünde demokrasiyi savunma çağrısı yaptı. Merkel "Demokrasi öylece karşımızda bulacağımız bir şey değildir, bilakis demokrasi için sürekli birlikte çalışmak zorundayız" dedi. Saksonya-Anhalt eyaletindeki Halle kentinde yapılan Alman Birlik Günü kutlamalarına katılan Merkel "Ama bazen, korkarım ki demokratik kazanımları biraz hafife alıyoruz" diye konuştu.

Basın özgürlüğü

"Çağımızda basın özgürlüğü gibi yüksek değerlere yönelik saldırıları fark edilir derecede yaşıyoruz" diyen Merkel, "Kamuoyunda demagojik olarak yalanlar ve dezenformasyonla hınç ve nefretin sınır tanımaksızın ve utanmaksızın yayıldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Merkel, insanlara yönelik nefret saldırılarının sadece dış görünüşleri, kökenleri ya da inançlarını hedef almadığını, bu saldırıların esasında demokrasiye yönelik olduğunu vurgulayarak toplumsal birlikteliğin bir sınavdan geçtiğini söyledi.

Başbakan Merkel, toplumsal yarar için çalışan acil servis çalışanları, itfaiyeciler, yerel siyasetçiler gibi meslek gruplarına yönelik saldırılara da değindi. "Sözlü kabalıklar ve radikalleşme sadece bunun mağduru olanlar tarafından yanıtlanmamalı" diyen Merkel, bu görevin herkese ait olduğunu söyleyerek "Zira sözlü saldırılar çok çabuk şiddete dönüşüyor" dedi.

Merkel bu çerçevede suikaste kurban giden Kassel Valisi Walter Lübcke'yi, Halle ve Hanau katliamlarını ve en son Idar-Obstein'da bir benzincide maske takması için uyardığı bir şahıs tarafından öldürülen 20 yaşındaki genci hatırlattı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel

1989 için "gerçek bir cesaret" nitelemesi

1989 yılında Alman Demokratik Cumhuriyeti'nde (DDR) yaşanan barışçıl devrimden övgü ile söz eden Merkel, özgürlüğün "öylece gelip kapıya dayanmadığını", bunun için mücadele edildiğini söyledi. İnsanların o dönem "gerçek bir cesaret" sergilediklerini belirten Merkel bugün de yapılması gerekenler olduğunu dile getirdi. Öte yandan Merkel, Almanya'da birliğin şekillendirilmesinin "tamamlanmış bir süreç" olmadığını ifade etti.

Başbakan Merkel, ancak her bir birey "işitilmiş ve topluma ait" hissettiği takdirde buradan bir dayanışmanın doğacağını söyledi. Kendisi gibi Doğu Almanya'da yetişmiş insanlara yönelik toplum içindeki küçümseyici yaklaşımları da eleştiren Merkel, bu insanların Doğu Almanya'daki hayatlarının "yokmuş ve bir yükmüş" gibi değerlendirilmesini eleştirdi.

Merkel'in konuşmasını dinleyenler arasında Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve diğer anayasal organların temsilcileri de vardı. 16 yıllık görev dönemi yakında sona erecek olan Merkel'in sözleri dinleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

AFP / EC,ET

©Deutsche Welle Türkçe