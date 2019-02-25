Merkel’den Arap ülkelerine Suriye çağrısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel Arap ülkelerine çağrıda bulunarak, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı iç savaşın galibi olarak görmemelerini istedi. Merkel, Avrupa Birliği (AB) ile Arap Birliği arasında Mısır’ın Şarm el Şeyh kentinde düzenlenen zirveye ilişkin olarak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Suriye’deki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 6 milyon Suriyeli’nin ülkesini terk etmek zorunda kaldığını hatırlatan Merkel, Suriye’de “siyasi bir değişim sürecine” ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Merkel, “Arap Birliği’ne üye ülkelere, bizimle birlikte bu siyasi değişim sürecine yönelik çalışmalar yapmaları ricasında bulundum” dedi.

Almanya Başbakanı, bu kapsamda anayasa komisyonu oluşturulması yönünde çalışmalar yapılmasını ve bunun ardından Suriye’de siyasi düzenin gelecekte nasıl şekilleneceğini belirlemek için görüşmelere başlanmasını talep etti. Merkel, “Suriye’deki bütün Suriyelilerin kendilerini yeniden bulmaları için bunun gerekli” olduğunu söyledi.

Suriye’nin Arap Birliği’ne üyeliği 2011 yılında dondurulmuştu. Ancak son zamanlarda Arap Birliği içinde Suriye’nin yeniden üyeliğe kabul edilmesine ilişkin tartışmalar başlamıştı. Avrupa, ağır insan hakları ihlallerinden sorumlu tuttuğu Esad rejimi ile yakınlaşmayı reddediyor.

Suriye’de rejime bağlı birlikler, son aylarda ülkenin büyük bölümünde yeniden kontrolü sağladı. Birleşmiş Milletler, yaklaşık bir yıl önce kurulmasına karar verilen anayasa komisyonunu oluşturmak için çaba gösteriyor.

AB ile Arap Birliği’nin ilk zirvesi

Avrupa Birliği ile Arap Birliği ilk kez bir zirve toplantısında bir araya geldi. Avrupa ve Arap ülkeleri arasındaki görüş ayrılıklarına rağmen yakınlaşma yönünde bir mesaj verilmesi hedefleniyor.

Almanya Başbakanı Merkel, zirveye katılan ülkelerin “doğrudan komşu” olduğunu ifade ederek, “Avrupa Birliği ile Arap Birliği’ne üye ülkelerin kaderinin de doğrudan birbirine bağlı olduğunu” dile getirdi. Bu bölgelerin refahının Avrupa’nın da çıkarına olduğunu kaydeden Merkel, bunun ancak “güçlü bir sivil toplum olunca ve insan haklarına uyulunca” gerçekleşebileceğini ifade etti.

dpa/JD,AÜ

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