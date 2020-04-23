 Merkel’den AB’ye daha fazla destek sinyali | ALMANYA | DW | 25.04.2020

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ALMANYA

Merkel’den AB’ye daha fazla destek sinyali

Almanya Başbakanı Merkel koronavirüs krizi nedeniyle Almanya’nın AB bütçesine planlanandan fazla destek olacağını söyledi. Merkel kriz nedeniyle konjonktürü canlandıracak bir programa ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel

Almanya Başbakanı Angela Merkel

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs krizi nedeniyle Almanya’nın Avrupa Birliği (AB) bütçesine yapacağı katkının normalden fazla olacağını tahmin ettiklerini belirtti. Merkel Cumartesi günü yayınlanan video mesajında Avrupa genelinde konjonktürü canlandıracak bir program gerektiğini vurguladı. Merkel bunun "Avrupa Bütçesi ile bağlantılı ve Almanya’nın da önceki planlarına göre çok daha fazla angaje olacağı" bir program olacağını belirtti.

Almanya Başbakanı, Perşembe günü yapılan AB Zirvesi’nde üzerinde anlaşılan yardım paketlerinin "1 Haziran’a kadar mutlaka yürürlüğe girmesi gerektiğini" vurguladı. Söz konusu yardım paketleriyle, koronavirüs krizinin akut etkileriyle mücadele için 500 milyar euroluk destek sağlanması hedefleniyor. "Ancak bu yeterli değil" diyen Merkel, "Krizden sonra ve kriz süresince de bir konjonktür programına ihtiyacımız var. Krizin yol açtığı ekonomik kayıp büyük olacak" diye konuştu.

AB Zirvesi’nden çıkan sonuca göre, AB Komisyonu mayıs ayında bir "kurtarma fonu" önerisinde bulunacak. Söz konusu kurtarma fonunun bir trilyonu aşması ve AB’nin 2021-2027 bütçesine entegre edilmesi planlanıyor. 

Koronavirüs pandemisinin "zorlu bir mücadele " olduğunu belirten Başbakan Merkel, "Avrupa böyle bir durumda elbette ki normal zamanlardan daha önemli" diye konuştu. Merkel, Almanya’nın diğer üye ülkelere koruyucu giysi ve solunum cihazı gönderdiğine ve üye ülkelerden COVID-19 hastalarını kabul ettiğine de dikkat çekti. 

"Ekonomik etkiler büyük bir dram oluşturuyor"

Angela Merkel "Ancak her yerde her şeyden önce ekonomik etkiler büyük bir dram oluşturuyor" dedi. Merkel "Bu nedenle önümüzdeki haftalar ve aylarda birlikte oluğumuzu göstererek; kayıplar, krizin ekonomik etkileri üzerinde beraber çalışarak, Avrupa’nın bu durumdan güçlenerek çıkması için her şeyi yapacağımızı göstermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. 

Almanya’nın dönem başkanlığı

Başbakan Merkel video mesajında Almanya’nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nı 1 Temmuz’dan itibaren devralacak olmasına da değindi. Merkel dönem başkanlığı için "Planladığımızdan çok daha farklı şekilde geçecek. Pandemiyle ve onun etkileriyle mücadele konusu açık şekilde ağırlıkta olacak" değerlendirmesini yaptı. Merkel Almanya’nın bu altı ay süresince sadece "Avrupa’nın ekonomik güçlenmesine" değil "sosyal bağlılığına" da odaklanacağını, ayrıca iklim ve çevre sorunlarına da değinileceğini vurguladı. 

AFP/BW,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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