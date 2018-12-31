 Merkel′den 2019 için dayanışma çağrısı | ALMANYA | DW | 31.12.2018

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ALMANYA

Merkel'den 2019 için dayanışma çağrısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel yeni yıl mesajında dayanışma çağrısında bulunarak, "Günümüzün zorluklarının üstesinden sadece dayanışma içinde olarak ve başkalarıyla sınırlar ötesi işbirliği yaparak geleceğiz" dedi.

Deutschland - Neujahrsansprache Bundeskanzlerin Angela Merkel ***ACHTUNG SPERRFRIST (picture-alliance/dpa/AFP/J. MacDougal)

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yeni yıl mesajında 2018'in siyasi açıdan zor bir yıl olduğunu söyleyerek, birçok vatandaşın siyasi partiler arasındaki tartışmalardan hoşnutsuzluk duyduğunu söyledi.

Almanya'da Eylül ayında yapılan seçimler sonrasında hükümet kurma çalışmalarının uzun sürmesine ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer'le yaz aylarında mülteci politikası konusunda yaşanan tartışmalara da değinen Başbakan, "Birçoğunuzun hükümetten rahatsızlık duyduğunu biliyorum. Çok uzun süre kendimizle meşguldük" dedi. 

2019 yılında en önemli konuların iklim değişikliği, göç ve uluslararası terörizmle mücadele olacağını belirten Merkel bu alanlardaki sorunların başkalarının da çıkarlarının düşünülmesiyle çözülebileceğini kaydetti. Merkel bunun 20. yüzyıldaki iki dünya savaşının öğretisi olduğunu da sözlerine ekledi.

Almanya'nın 1 Ocak'tan itibaren BM Güvenlik Konseyi'nin geçici üyeliğini üstleneceğini hatırlatan Merkel, bu dönemde küresel sorunların çözümüne çalışılacağını belirtti. Başbakan Avrupa Birliği'ni dayanıklı ve karar verme becerisine sahip bir hale getirmeyi istediğini söyleyerek, "AB'den ayrılacak olmasına rağmen İngiltere'yle sıkı ortaklığı koruyacağız" dedi.

Ekim sonunda Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanlık görevinden ayrılacağı yönündeki açıklamasına da değinen Merkel, bu durumu kendisinin bizzat hazırlayacağı "yeni bir başlangıç" diye nitelendirdi. "Demokrasi değişimle yaşar" diyen Merkel, Almanya'nın böyle bir değişim sürecinde olduğunu söyledi.

Konuşmasında Almanya'da kentler ve kırsal kesimde yaşayanların yaşam koşullarının aynı olması temennisini dile getiren Merkel, bunun için en iyi çözümün arandığını ifade etti. Merkel, birlikte yaşama tarzı ve değerler için de çabalandığını söyleyerek, ortak değerlere örnek olarak açıklık, hoşgörü ve saygıyı gösterdi. Merkel konuşmasında polis, asker, ilk yardım çalışanı ve hastanelerde bakım hizmetinde çalışanlara çabaları için teşekkür etti. 

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Merkel'den duygusal veda

rtr, epd / HT, GA

© Deutsche Welle Türkçe

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Merkel'den duygusal veda  

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