 Merkel‘den Çin’deki yabancı şirketlerine eşit muamele talebi | ALMANYA | DW | 11.06.2020

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ALMANYA

Merkel‘den Çin’deki yabancı şirketlerine eşit muamele talebi

Almanya Başbakanı Angela Merkel Çin Başbakanı Li Keqiang ile görüştü. Merkel Çin’de faaliyet gösteren Alman ve yabancı şirketlerine eşit muamele gösterilmesini istedi.

Arşiv - Angela Merkel ve Li Keqiang

Arşiv - Angela Merkel ve Li Keqiang

Almanya Başbakanı Angela Merkel Almanya'nın en önemli ticaret ortaklarından Çin'in Başbakanı Li Keqiang ile gerçekleştirdiği video konferansta Çin Başbakanınından bu ülkede faaliyet gösteren yabancı şirketlere mütekabiliyet gereği daha iyi pazar erişimi sağlanmasını istedi.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan açıklamada, Merkel'in ülkede faaliyet gösteren yabancı şirketlerin durumunun iyileşmesi için atılması gereken adımlar olduğunu söylediği ve bu bağlamda Avrupa Birliği (AB) ile Çin arasında yapılacak bir yatırım anlaşmasının önemine dikkat çektiği belirtildi.

Seibert Merkel'in Çinli mevkidaşı ile görüşmesinde ayrıca kurallara dayalı çok taraflı serbest ticaretin devamının, Dünya Ticaret Örgütü‘nü (WTO) güçlendirmenin ve sağlam ikili ilişkilerin geliştirilmesinin Almanya'nın faydasına olduğunun altını çizdiğini aktardı.

Alman ve Avrupalı firmalar, Çin'de özel sektörden ziyade devlet şirketlerine giderek bel bağlanması nedeniyle zor bir durumda bulunuyor. Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'in de katıldığı görüşmede koronavirüs salgını ve sonrasında meydana gelen ekonomik etkilerin de ele alındığı aktarıldı.

İki ülke liderlerinin, Almanya ve Çin arasında salgın nedeniyle yavaşlayan ekonomik faaliyetlere rağmen ticaretin nasıl canlandırılabileceği ve Pekin ile Washington arasında artan gerilimi ele aldığı belirtildi.

Eylül ayında Almanya'nın Leipzig kentinde yapılması planlanan AB-Çin Zirvesi salgın nedeniyle iptal edilmişti.

Seibert insan hakları ve Hong Kong'daki durumun da Merkel'in gündeminde yer aldığını açıkladı. Görüşmeden önce Merkel'e Hong Kong'daki özgürlükleri gündeme getirmesi yönünde Alman Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı olan Gyde Jensen'den çağrı yapılmıştı.

dpa / SSB, ET

© Deutsche Welle Türkçe

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