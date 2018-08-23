 Merkel′den çekim yaparken engellenen ZDF ekibine destek | ALMANYA | DW | 23.08.2018

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ALMANYA

Merkel'den çekim yaparken engellenen ZDF ekibine destek

Almanya Başbakanı Merkel, Dresden'de ZDF televizyonu ekibini engelleyen kişinin emniyet mensubu olduğunun ortaya çıkmasının ardından basın özgürlüğünün önemine vurgu yaptı.

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Dresden kentinde geçen hafta Pegida olarak adlandırılan "Batı'nın İslamlaşmasına karşı Vatanperver Avrupalılar” hareketinin düzenlendiği gösteride çekim yapan televizyon ekibini engelleyen kişinin emniyet mensubu olduğunun ortaya çıkmasıyla başlayan tartışmalara Almanya Başbakanı Angela Merkel de katıldı. Merkel resmi ziyaret için gittiği Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yaptığı açıklamada, "Basın özgürlüğü konusundaki kararlılığımı kesin bir dille ifade etmek istiyorum" dedi. Almanya Başbakanı, "Gösteri düzenleme hakkı sağlanmak zorundadır. Ancak bir gösteriye giden kişi medya tarafından izleneceğini ve çekim yapılacağını da hesap etmek zorunda" dedi.

Georgien Bundeskanzlerin Merkel Staatsbesuch

Dresden'de Pegida hareketi Merkel'in 16 Ağustos Perşembe günü kente yaptığı ziyareti protesto etmek için bir gösteri düzenlemişti. Gösteri sırasında kamu televizyonu ZDF'in Frontal 21 adlı programı için çalışan çekim ekibine sözlü saldırıda bulunduktan sonra polis çağıran bir göstericinin Saksonya Eyalet Emniyet Teşkilatı (LKA) çalışanı olduğu ortaya çıkmıştı. Televizyon ekibinin verdiği bilgilere göre polis, ekibi yaklaşık 45 dakika tutarak çalışmalarına izin vermemişti. Olayın ortaya çıkması üzerine emniyet yetkilileri, televizyon ekibine karşı sergilenen tutumu savunmuş, Saksonya Başbakanı Michael Kretschemer de polisleri koruyan açıklamalarda bulunmuştu.

Deutschland | Pegida Demo in Dresden

Emniye'tten televizyon ekibine görüşme daveti

Saksonya Emniyet Müdürlüğü, polisin televizyon ekibine yönelik müdahalesinin ardından eleştirilere maruz kaldı. Frontal 21 programı çalışanları Cuma günü Dresden Emniyet Müdürlüğü yetkilileriyle konuyu görüşmek üzere bir araya gelecek. Davetin, Dresden Emniyet Müdürlüğünden geldiği bildirildi. Görüşmenin ardından kamuoyuna açıklama yapılıp yapılmayacağı belirtilmedi.

Saksonya eyalet yönetimi polisin gazetecilere yönelik tartışmalı tavrının en kısa süre içinde açıklığa kavuşturulacağını duyurdu. Saksonya İçişleri Bakanı Roland Wöller eyalet içişleri komisyonuna bilgi vererek gazetecileri engelleyen polis hakkında gerekli önlemlerin alınacağını ifade etti. 

Adalet Bakanı'ndan tepki

Adalet Bakanı Katarina Barley, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Toplumumuz ve anayasamız açısından basın özgürlüğü harika bir değerdir. Bu nedenle Saksonya'da kaygı yaratan olayların kapsamlı bir şekilde aydınlatılması gerekiyor” ifadesini kullandı. Alman Gazeteciler Birliği de ZDF ekibine sözlü saldırıda bulunarak polis tarafından çalışmalarının engellenmesine yol açan göstericinin bir emniyet mensubu olmasına tepki gösterdi. 

DW, dpa / HT, CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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