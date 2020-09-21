 Merkel Wirecard skandalına dair soruları yanıtladı | ALMANYA | DW | 23.04.2021

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ALMANYA

Merkel Wirecard skandalına dair soruları yanıtladı

Almanya Başbakanı Angela Merkel Wirecard skandalına dair parlamento soruşturma komisyonunun sorularını yanıtladı. Merkel Almanya Başbakanının Alman şirketlerinin çıkarları için lobi yapmasının normal olduğunu söyledi.

TABLEAU | Deutschland Angela Merkel vor Wirecard Anhörung

Almanya'da finans sektörünün geleceği en parlak şirketlerinden biri olarak görülen Wirecard’ın geçen yıl CEO'su Markus Braun'un da adının karıştığı 1,9 milyar euroluk yolsuzluk skandalıyla iflas noktasına gelmesinin yankıları sürüyor.

Son olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel yolsuzluk skandalının soruşturulması amacıyla parlamentoda oluşturulan komisyonun sorularını yahıtladı.

Merkel, 2019 yılındaki bir Çin gezisinde Wirecard şirketi için lobi yapmıştı.

Almanya Başbakanı o dönemde söz konusu şirketle ilgili "büyük bir yolsuzluk" olduğuna dair emare bulunmadığını belirterek 2019 yılındaki Çin gezisinde şirketin tanıtımını yapmasını savundu. Merkel seyahat sırasında şirkete "ayrıcalıklı bir muamele” yapılmadığını aktardı.

Merkel o dönemde hükümet ve Wirecard'ın hedeflerinin örtüştüğünü ve Alman Başbakanının ikili görüşmelerde Alman şirketlerinin çıkarları için lobi yapmasının normal olduğunu kaydetti.

Merkel basında yer alan haberlere rağmen "O dönemde Wirecard'da büyük bir yolsuzluk olduğunu düşünmek için bir neden yoktu" dedi.

Almanya Başbakanı Çin gezisi öncesinde şirket için lobi faaliyetleri yürüten eski savunma ve ekonomi bakanı Karl-Theodor zu Guttenberg ile bir araya geldiğini doğruladı ancak görüşmede Wirecard'ın gündeme gelip gelmediğni hatırlayamadığını aktardı.

1,9 milyar euroluk yolsuzluk

Almanya'nın DAX endeksinde işlem gören Wirecard geçen yıl Haziran ayında 1,9 milyar euronun kaybolduğunu açıklamıştı. Bunun üzerine şirketin hisseleri çakılmış, şirket iflasa sürüklenmiş ve yöneticileri tutuklanmıştı.

Savcılık şirketin en azından 2015 yılından bu yana defterlerinde tahrifat yaptığını düşünüyor. Ancak Wirecard'ın denetleme şirketi EY, şirketin defterlerini her yıl onayladığı için yolsuzluğun neden ortaya çıkmadığı araştırılıyor.

Avrupa'nın en büyük ekonomisini sarsan skandal, Wirecard'ın denetimini yapan EY'nin, şirketin 2019 hesaplarında 1,9 milyar euroden fazla paranın kayıp olduğu gerekçesiyle finansal sonuçlarını onaylamamasından sonra ortaya çıkmıştı. Almanya'nın en büyük finansal skandallarından biri olan olay ülkede finansal denetleme otoritelerinin etkililiğine dair şüphe uyandırmıştı.

dpa/ SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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