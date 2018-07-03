 Merkel ve Orban mülteci siyasetinde uzlaşamadı | ALMANYA | DW | 05.07.2018

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ALMANYA

Merkel ve Orban mülteci siyasetinde uzlaşamadı

Almanya Başbakanı Merkel ile Macar mevkîdaşı Orban'ın bugün Berlin'de yaptığı görüşmenin en önemli gündem maddesi mültecilere yönelik siyaset oldu. Orban, Almanya ile geri kabul anlaşmasına sıcak bakmıyor.

Deutschland Berlin Viktor Orban und Angela Merkel (Reuters/A. Schmidt)

Almanya Başbakan Angela Merkel Perşembe günü Berlin'de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile biraraya geldi. İki liderin görüşmesinde öne çıkan konu göç ve mülteci politikası oldu.

Merkel ve Orban'ın görüşme sonrasında düzenlediği basın toplantısında mülteci siyaseti konusunda iki lider arasındaki görüş ayrılıkları dikkati çekti.

Macaristan Başbakanı Orban, Almanya'dan gönderilen başka bir Avrupa Birliği (AB) ülkesinde kayıtlı olan sığınmacıları kesinlikle kabul etmeyeceklerini tekrarladı. Orban, AB'ye Yunanistan üzerinden gelen sığınmacılardan Macaristan'ın sorumlu olmadığını söyledi. Balkan güzergâhının kapatmış olmaları nedeniyle, Almanya'nın Macaristan'a teşekkür etmesi gerektiğini belirten Orban, "Aksi takdirde her gün 4 bin ile 5 bin mülteci Almanya'ya gelirdi. Bu dayanışma" şeklinde konuştu.

Orban, Macaristan'ın Sırbistan ve Hırvatistan sınırına çektiğini çitin 24 saat boyunca yaklaşık 8 bin silahlı güvenlik görevlisi tarafından izlendiğini vurguladı. Bu nedenle "yasa dışı" yollardan sınırı geçmenin çok zor olacağına işaret eden Orban, "Bu şekilde Macaristan'ın yanı sıra Almanya'yı da korumuş oluyoruz" dedi. "Almanya'nın yükünü hafiflettiklerini" savunan Orban, bu nedenle "Yeterince dayanışma göstermedikleri yönünde Almanya'daki suçlamaların adil olmadığını" dile getirdi.

Merkel: Burada söz konusu olanlar insan

Almanya Başbakanı Merkel ise Macaristan'ın "Schengen Bölgesi'nin dış sınırlarını korumasını üstlenmesinin" son derece "önemli ve doğru" olduğunu belirtti. Almanya ve Macaristan'ın AB'nin dış sınırlarının korunması ve göçe yol açan koşullarla mücadele edilmesi konusunda aynı görüşlere sahip olduğunu ifade etti. Ancak Merkel, Orban ile aralarında mültecilere yaklaşım konusunda görüş ayrılıkları bulunduğunu vurguladı. Mültecilere ilişkin tartışmalarda "söz konusu olanın insanlar olduğunun unutulmaması gerektiğinin" altını çizen Merkel, bunun "Avrupa'nın temel tavrı ile bağlantılı olduğunu, bunun da insanlık" olduğunu söyledi.

Kaçakçılara yönelik daha sert bir tutum izlenmesi gerektiğini belirten Merkel, sığınmacıların geldikleri ülkelerle de işbirliğinin artırılmasını istedi. Merkel, Avrupa'da öğrenim, iş imkanları gibi yasal yollardan göç olanaklarının sunulmasını önerdi.

Orban, Avusturya'nın izleyeceği tutumu bekliyor

Orban Merkel ile görüşmesi öncesinde Bild gazetesine yaptığı açıklamada ise bazı şartların sağlanması halinde Almanya ile geri kabul anlaşmasını müzakere edebileceği mesajını vermişti. Orban, ancak öncelikle Avusturya ile sağlanacak uzlaşmayı bekleyeceklerine işaret etmişti.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer bugün Avusturya'nın başkenti Viyana'da mültecilerin geri kabulüne yönelik görüşmelerde bulunuyor. Ancak bu görüşmelerde henüz uzlaşma sağlanması beklenmiyor.

AFP,dpa/JD,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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