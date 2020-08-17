Merkel ve Macron'dan Doğu Akdeniz gerginliğini azaltma çağrısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Doğu Akdeniz'de hidrokarbon çıkarma yetkisi üzerinden yaşanan gerginliği azaltma konusunda Türkiye ve Yunanistan'a çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Macron'a, Fransa'nın Akdeniz kıyısındaki ünlü Cote d'Azur'da yer alan Cumhurbaşkanlığı yazlık rezidansında resmi bir ziyarette bulunan Başbakanı Merkel, görüşme sonrasında yapılan basın toplantısında Türkiye ile Yunanistan'a Doğu Akdeniz'deki gerginliğe diplomatik olarak masada müzakere ederek bir çözüm bulmaları yönünde çağrı yaptı.

Doğu Akdeniz'de yaşanan durumun kritik olduğunu vurgulayan Merkel, “Bölgede istikrara ihtiyacımız var, gerilime değil” dedi. Merkel, "Biz sorunların gerilimin tırmandırılarak değil, konuşarak çözülmesinden yanayız. Bu, bütün taraflar için geçerlidir” diye konuştu. Merkel, Fransa ile Almanya’nın “Avrupa Birliği’nin (AB) üye devletlerinin egemenliklerine yapılan saldırıları kabul etmeyeceğini” vurguladı.

Sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine Yunanistan karşı çıkıyor

Macron: Nihai hedef bölgede gerilim azaltılması

Cumhurbaşkanı Macron da Doğu Akdeniz'de yaşanan hadisenin AB'nin egemenliğini savunma meselesi olduğunu ifade etti. AB üyesi olan Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile dayanışma içerisinde olduklarını yineleyen Macron, sorunun ayn zamanda Akdeniz bölgesindeki istikrarla ilgili olduğunu söyledi. Almanya ile Fransa’nın her iki hedef üzerinde anlaştığını belirten Macron, "Hepimizin bir şeyler yapmak için kendi yolları var. Hepimizin kendi hikayesi var” dedi. Macron nihai hedefin bölgede gerilimi azaltması olduğunu belirtti.

Türkiye ile Yunanistan arasında Ağustos başından bu yana Doğu Akdeniz'de petrol ve gaz arama konusunda yetki alanı üzerine gerginlik yaşanıyor. Türkiye, Oruç Reis sismik araştırma gemisiyle Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama faaliyetleri yürütüyor. Yunanistan bu faaliyetlerin kendi deniz yetki alanı içerisinde olduğunu belirtiyor ve Türkiye'nin bu faaliyetleri durdurmasını istiyor. Türkiye ise Yunanistan'ın iddiasını reddediyor ve Oruç Reis'in faaliyet gösterdiği alanların Türk deniz yetki alanı içerisinde olduğunu belirtiyor. Fransa, Yunanistan ile dayanışma göstermek adına Doğu Akdeniz’deki askeri varlığını geçici olarak artırmıştı.

Belarus'taki gelişmeler de Merkel ve Macron'un gündemindeydi

Belarus için AGİT önerisi

Macron ile Merkel’in görüşmesinde ele aldığı konular arasında Belarus da bulunuyor. Aleksandr Lukaşenko'nun yeniden devlet başkanı seçildiği 9 Ağustos'taki seçimlere hile karıştıldığı iddiasıyla düzenlenen protestolara değinen Macron, AB’nin sokağa çıkan ve protesto eden binlerce insanın arkasında durması gerektiğini belirtti. Macron konuyla ilgili olarak, “Devlet kurumları, muhalefet ve sivil toplum arasında diyalog kurulması gerekiyor” dedi.

Almanya ile Fransa’nın Rusya'ya Belarus konusunda geri durma konusunda çağrıda bulunduğunu belirten Macron, bu mesajı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e telefonda ilettiğini söyledi. Macron, AB'nin Belarus’taki sürece Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) müdahil olması yönündeki teklifine Putin’in “onay veren” bir yaklaşım sergilediğini ifade etti.

Merkel konuyla ilgili olarak "Rusya ve istenirse Belarus ile diyalog kurmaya çalıştığımızı gösteriyoruz” dedi. Merkel, AB'nin Lukaşenko’nun tutuklanan protestocuları serbest bırakması, demokratik hakların yerine getirilmesi ve ülke içerisinde diyaloğun başlatılması konusuna önem verdiğini belirtti. Merkel, "Bunlar bizim üzerinde durduğumuz değerler” diye konuştu.

dpa,rtr/DÇÜ,JD

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