 Merkel ve Kurz Frontex′in yetkilerinin genişletilmesini istiyor | AVRUPA | DW | 17.09.2018

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AVRUPA

Merkel ve Kurz Frontex'in yetkilerinin genişletilmesini istiyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz AB Sınır Koruma Ajansı Frontex’in yetkilerinin genişletilmesi gerektiğini söyledi.

Deutschland Merkel und Kurz wollen mehr Kompetenzen für EU-Grenzschutzagentur (Reuters/F. Bensch)

AB'nin dönem başkanlığını yapan Avusturya'nın Başbakanı Sebastian Kurz Berlin’de Başbakan Angela Merkel'le bir araya geldi. Başbakanlık'ta yapılan görüşme öncesinde açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in Frontex'in 2020 yılında hem personel sayısının, hem de yetkilerinin artırılması önerisini desteklediklerini belirtti. Kurz Frontex'in sığınmacı ve göçmenleri taşıyan tekneler gelmeden önce çalışmak zorunda olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de geçen hafta yaptığı açıklamaları yineleyerek Frontex'in yetkilerinin genişletilmesini istedi. Başbakan bunun olabilmesi için AB ülkelerinin Schengen sınırında ulusal yetkilerinden vazgeçmesi gerektiğini de ifade etti. Macaristan Başbakanı Viktor Orban buna karşı çıkıyor.

Juncker ne önermişti?

AB Komisyonu Başkanı Juncker geçen hafta Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, Frontex'in hem personel sayısı hem de yetkilerinin artırılmasını, transit ülkelerle yapılacak iş birliği sayesinde sığınmacıların teknelerle gelmesi öncesinde önlemler alınabileceğini, böylece insanların hayatının da tehlikeye atılmamış olacağını belirtmişti. Juncker'in planlarına göre Frontex'in personel sayısı 2020 yılına dek 10 bine çıkarılacak. Bunun yanı sıra Frontex AB üyesi ülkeleri sınır dışı işlemlerini hızlı biçimde yapabilmeleri konusunda da destekleyecek. 

AB ülkeleri 19 Eylül Çarşamba günü Salzburg’da iki günlük zirve için bir araya gelerek sığınmacılar ve göç konusunu masaya yatıracak. Zirvede bu konunun yanı sıra Brexit'le ilgili gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.

AFP, rtr / HT, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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