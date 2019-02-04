Merkel ve Abe'den serbest ticaret dayanışması

Almanya Başbakanı Angela Merkel Japonya'nın başkenti Tokyo'yu ziyaret etti. Merkel Japon mevkidaşı Şinzo Abe ile biraraya geldi. Görüşmede 1 Şubat tarihinde yürürlüğe giren Avrupa Birliği-Japonya serbest ticaret anlaşmasıyla dünyanın en büyük serbest ticaret alanının yaratıldığını dile getiren Japonya Başbakanı Abe, "Uluslararası devletler topluluğu adına Japonya ve Almanya’nın sorumlulukları giderek artıyor" dedi. Abe ayrıca, ülkesinin Almanya ile olan ilişkilerinin daha yüksek bir seviyeye çıktığını dile getirdi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşmasını, "dünyaya verilen önemli bir mesaj" olarak nitelendirdi. Merkel, Avrupa Birliği (AB) ile Japonya’nın, zor durumlarda da her iki tarafın da kazançlı çıkacağı bir durum yaratabileceğini gösterdiğini ifade etti. Almanya Başbakanı ayrıca, Japonya Başbakanı Shinzo Abe’yi, AB ülkeleri ile Batı Balkan ülkeleri arasında yapılacak bir sonraki zirveye davet etti.

Çin ile ilişkiler

İki lider Alman-Japon hükümetleri arasında, güvenlik ve savunma alanlarında iş birliğini ön gören anlaşmadan duydukları memnuniyeti de dile getirdi. Her iki ülkenin Çin Halk Cumhuriyeti ile daha sıkı ilişkilerden yana olduğunu belirten Merkel, bunu yaparken sorunlu noktaların da Pekin’le açık bir dille konuşulması gerektiğini ifade etti. Başbakan Merkel, Alman ve Japon firmalarının bazı alanlarda şüphesiz rekabet halinde olduklarını ancak buna rağmen insansız otomobil ve yeni nesil motor geliştirme konularında iş birliğine gidilmesinden yana olduğunu vurguladı.

DTÖ'nün reforme edilmesinde iş birliği

Japonya Başbakanı Shinzo Abe de, himayeci ekonomi anlayışının küresel çapta giderek yaygınlaştığı, İngiltere’nin AB’den ayrılmaya hazırlandığı bir dönemde, Almanya’nın dünyadaki rolünün daha önemli hale geldiğini dile getirdi. Konuşmasında serbest ticaretin önemine defalarca vurgu yapan Başbakan Abe, Japonya ile Almanya’nın, Dünya Ticaret Örgütü’nün (WTO) reforme edilmesinde sıkı bir iş birliği içinde olacaklarını duyurdu.

dpa,Reuters / ET, HT

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