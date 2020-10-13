Merkel: Temastan kaçının



RKI Başkanı: Almanya'da durum ciddi Almanya Başbakanı Angela Merkel, haftalık video podcast'inde, "Şu an için yapmamız geren; temasları azaltmak, çok daha az insanla bir araya gelmek" dedi.

"Nispeten rahat geçen yaz bitti, şimdi zor aylarla karşı karşıyayız" diyen Merkel, herkesin bir süre ailesi dışındaki temasları önemli ölçüde azaltması gerektiğini kaydetti. Her cumartesi yayınladığı video mesajla vatandaşlara seslenen Merkel'in geçen haftaki mesajı büyük yankı uyandırmıştı. Merkel bu haftaki mesajının devamında da "Geçen haftaki söylediklerim bu hafta da kelimesi kelimesine geçerlidir" diyerek aynı mesajı tekrarladı.

Merkel geçen haftaki video mesajında halka maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyma çağrısı yapmıştı. Vatandaşlara aile üyeleri dışındaki kişilerle teması belirgin bir şekilde azaltma ve zorunlu olmayan her türlü seyahatten vazgeçme çağrısı yapan Merkel, "En geç bu haftadan beri koronavirüs pandemisinin çok ciddi bir aşamasında olduğumuzu biliyoruz" demişti. Küresel salgının yaklaşık altı ay önceki başlangıcından çok daha hızlı bir şekilde yayıldığına dikkat çeken Merkel, bu şartlar altında sadece sosyal mesafeyi korumanın ve koruyucu maske takmanın yeterli olmadığını söylemişti.

Merkel'in bu çağrısı farklı tepkilere neden olmuş ve tartışmaya yol açmıştı. Alman Hekimler Birliği Başkanı Klaus Reinhardt, halkın tedirgin edilmemesi gerektiğini savunmuştu. Reinhardt, "Halkı salgını hafife almaya sevk etmek değil ama, korku iklimi yaratmaya da gerek olmadığını" belirtmişti.

Almanya Başbakanı bugünkü video mesajında, geçen haftaki mesajının geniş bir kesim tarafından olumlu karşılandığını belirterek teşekkür etti.

Alman Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) cumartesi sabahı açıkladığı yeni rakamlara göre, Almanya'da koronavirüse bağlı ölümlerin sayısı cuma gününe kadar toplam 10 bin 3'e ulaştı. Bir önceki güne göre virüs yüzünden 49 kişinin daha hayatını kaybettiği Almanya'da yeni enfeksiyon sayısı 14 bin 714 olarak açıklandı. Bu, önceki günden aktarılan bazı geç kayıtlar içerse bile, yeni bir rekor artış kaydedildiği anlamına geliyor.

Başbakan Merkel'in tartışma yaratan önceki video mesajının yayınlandığı 17 Ekim'de vaka sayısı yaklaşık 7 bin 800 idi.

Merkel, eylül ayı sonunda yaptığı açıklamada vakaların her hafta aynı artış seyrini izlemesi halinde, yıl sonuna kadar günde 19 bin 200 yeni vakaya ulaşılacağı uyarısında bulunmuştu.

Almanya'da koronavirüs pandemisinden hayatını kaybedenlerin sayısı cumartesi günü itibarıyla 10 bin eşiğini aştı.

dpa,afp/ MK,EC

©Deutsche Welle Türkçe