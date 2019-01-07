Merkel: Türkiye'ye yeterince mülteci gönderilmiyor

Yunanistan'ı ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile AB arasında 18 Mart 2016'da imzalanan mülteci mutabakatının daha kararlı bir şekilde uygulanması gerektiğini söyledi. Yunanistan'dan Türkiye'ye geri gönderilen mülteci sayısının yeterli olmadığını belirten Merkel, "Durumu iyileştirmek için Yunanistan ile yapıcı bir işbirliği içinde olacağız" dedi.

Atina'da Yunan mevkidaşı Aleksis Tsipras ile görüşen Merkel, Ege'deki Yunan adalarında bulunan mülteci kamplarındaki durumun iyileştirilmesi çağrısında da bulundu.

Türkiye ile imzalanan mutabakat kapsamında Türkiye'den Yunanistan'a yasadışı yollardan geçen her sığınmacı için bir sığınmacının geri gönderilmesi öngörülüyor. Ancak geri gönderme için sığınmacının Yunanistan'a yaptığı iltica başvurusunun sonuçlandırılması ve olumsuz yanıt verilmesi gerekiyor. İşlemlerin uzun sürmesi nedeniyle özellikle Ege Denizi'ndeki Yunan adalarındaki kamplarda binlerce sığınmacı son derece zor koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor.

"Yunanistan'a güven artıyor"

Yunanistan'ı vuran ağır mali kriz döneminde Yunan halkının zorlu mücadelesini öven Merkel, "Yunanistan'ın para piyasalarından tek başına kredi alabilecek duruma geleceği konusunda iyimser olduğunu" söyledi. Almanya Başbakanı, Yunanistan'a yönelik güvenin arttığını, çok sayıda Alman şirketin ülkeye yatırım yaptığını vurguladı.

Ağır borç krizi nedeniyle 2010 yılından beri para piyasaları ile ilişkisi kopan ve Euro Bölgesi kurtarma şemsiyesinden gelen kredilerle desteklenen Yunanistan bu yıl tahvil piyasalarından yeniden beş ila yedi milyar euro borçlanmayı hedefliyor.

"İsim tartışmasını geride bırakın"

Yunanistan ile Makedonya arasında yıllardır süren isim tartışmasına da değinen Merkel, Yunanistan'daki siyasi güçleri Üsküp ile Atina arasında varılan anlaşmaya destek vermeye çağırdı. Merkel, "Ülkenin iç işlerine karışıyor değilim. Ama kavganın geride bırakılması tüm tarafların yararına olacaktır" dedi.

İki ülke hükümetleri geçen yıl Haziran ayında Makedonya'nın "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" ismini alması konusunda anlaşmaya varmış, ancak anlaşma iki taraftan da milliyetçi kesimlerin sert tepkisine yol açmıştı. Yunanistan, kuzeyinde aynı adı taşıyan bölge nedeniyle Makedonya'nın "Makedonya" adını kullanmasını tanımıyor, bu nedenle ülkenin NATO üyeliğini ve AB perspektifini bloke ediyor.

Tazminat ödemeleri gündemde

Merkel'in Cuma günü Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ile yapacağı görüşmenin en önemli gündem maddelerinden birini ise İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma tazminat ödemeleri konusu oluşturacak. Pavlopulos'un iki ülke arasında yıllardır tartışmaya yol açan tazminat talebini görüşmede yeniden gündeme getirmesi bekleniyor.

Yunan meclisine bağlı uzmanlar komisyonu, Alman işgali ve savaş sırasında yol açılan zararın 289 milyar euro tutarında olduğu sonucuna varmıştı. Almanya ise Nazi rejimi kurbanları için ödenen 115 milyon Mark'a işaret ederek 1960 yılında Avrupa hükümetleri ile varılan anlaşmayla tazminat taleplerinin sonlandırıldığını ve Yunanistan'ın da payına düşen tazminatı aldığını savunuyor. Berlin aynı zamanda 1990 yılında iki Alman devletinin birleşmesinin ardından imzalanan "iki artı dört" anlaşmasında başka bir tazminatın söz konusu olmadığına yer verildiğini hatırlatıyor.

Ancak Nazi Almanyası'nın Yunan Merkez Bankası'na zorla sattığı bugünkü değeriyle 10 milyar euroluk tahvil geri ödenmiş değil. Yunanlar sadece bu devlet tahvillerinden dolayı Almanya'nın Yunanistan'a yaklaşık 11 milyar euroluk borcu olduğunu savunuyor.

DW,dpa/BK,HT

© Deutsche Welle Türkçe