Merkel: Türkiye'ye yardımları artırmaya hazırız

Türk hükümetinin İdlib'de Türk askerlerinin ölmesine neden olan saldırılar sonrasında sınır kapılarından geçişin engellenmeyeceğini duyurması üzerine Yunanistan sınırında ortaya çıkan sığınmacı kriziyle ilgili AB ve Türkiye arasındaki görüşmeler sürüyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Salı günü Türkiye, Fransa ve İngiltere liderleriyle gerçekleştirdikleri video konferansta Türkiye’ye Suriyeli sığınmacılara yardım konusunda desteğe hazır oldukları mesajını verdiklerini kaydetti.

Merkel Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile gerçekleşen görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye'deki sığınmacılara yönelik AB yardımlarının artırılmasına hazır olduklarını, Türkiye ile yürürlükteki Gümrük Birliğinin genişletilmesi konusunun gözardı edilmemesinin önemli olduğunu belirtti.

"Taraflar mutabakata bağlı"

Merkel görüşmede tarafların 2016 yılında AB ile Türkiye arasında imzalanan mülteci mutabakatına bağlılıklarını teyit ettiklerini kaydetti.

Macron’un ofisinden yapılan açıklamada da katılımcıların sivillere insani yardımı artırma kararı aldıkları belirtildi.

Türkiye AB’den daha fazla yardım ve Gümrük Birliğinin güncellenmesini talep ediyor.

Merkel Erdoğan ile İdlib konusundaki görüşmelerin de "çok faydalı" olduğunu kaydetti. Merkel kendisi, Macron ve Johnson’ın geçici ateşkes ve bölgede Türk ve Rus devriyelerini olumlu karşıladıklarını belirtti.

Erdoğan'dan NATO vurgusu

Suriye’nin geleceği konusunda kapsamlı bir siyasi diyaloğa ihtiyaç olduğunu kaydeden Merkel, Erdoğan ile görüşmede NATO konusunun da gündeme geldiğini belirtti. Merkel, Erdoğan’ın "Türkiye’nin NATO üyesi olmayı istediğini bir kez daha vurguladığını", konferans katılımcılarının da bunu "memnuniyetle karşıladıklarını" söyledi. Merkel Türkiye'nin Rusya'dan hava savunma sistemi S-400 satın alması veya Doğu Akdeniz’deki doğalgaz arama faaliyetleri gibi ittifak içindeki görüş ayrılıklarının müzakere edilmesi gerektiğini kaydetti.

Görüşme öncesi yaptığı açıklamada Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Avrupa’ya "binlerce insanı bilerek çıkmaz bir sokağa gönderen alaycı bir siyasetle şantaj yapılamayacağını" ifade etmişti.

Reuters, AFP / SSB, BK

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