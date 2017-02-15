Merkel sonrasında Başbakan'a güven azaldı

Almanya'da yapılan bir kamuoyu araştırması, Angela Merkel'in ardından Olaf Scholz döneminin başlamasıyla başbakanlık makamına olan güvenin azaldığını ortaya koydu. Buna göre bir yıl önce Merkel döneminde halkın yüzde 75'i Başbakanlık makamına güven duyduğunu belirtirken, bu oran Olaf Scholz'un başbakanlığında yüzde 57'ye gerilemiş durumda.

Forsa Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre, başbakanlığa güvendeki düşüş hem ülkenin doğusunda ve batısında, hem de kadınlarda ve erkeklerde tespit ediliyor. Devletin üst düzey makamlarına bakışı ölçen araştırmaya katılanların açık ara en fazla güven duyduğu makam ise yüzde 75 ile cumhurbaşkanlığı oldu.

Almanya'da halkın en çok güven duyduğu makam olan cumhurbaşkanlığı, bu görevde ikinci dönemine hazırlanan Frank-Walter Steinmeier tarafından yürütülüyor

Enstitü'nün verilerine göre, genel anlamda siyasi kurumlara güvende bir düşüş yaşanıyor. Bu bağlamda, federal hükümete güven yedi puan azalarak yüzde 56'ya, eyalet hükümetlerine güven beş puan azalarak yüzde 55'e, belediye başkanlığı makamına karşı güven üç puan azalarak yine yüzde 55'e geriledi. Avrupa Birliği'ne (AB) güven ise yüzde 38'de sabit kaldı.

Doğuda parlamentoya güven yüzde 36

Devlet kurumlarına güven konusunda Almanya'nın doğusu ile batısı arasındaki farklılıklar da devam etti. Buna göre batı bölgelerinde yaşayan katılımcıların yüzde 53'ü Federal Meclise güven duyduğunu dile getirirken, doğuda yaşayanlar arasında bu oran yüzde 36'da kaldı. AB'ye ise, batıda ikamet edenlerin yüzde 40, doğudaki halkın ise sadece yüzde 27 oranında güven duyduğu açıklandı.

Almanya'da başbakanlık makamına duyulan güven konusunda da, ülkenin söz konusu iki bölgesi arasında büyük bir fark var. Forsa Enstitüsü'nün toplam 4 bin 48 kişinin katılımıyla yaptığı ankete göre, Başbakan'a güvenenlerin oranı ülkenin batısında yüzde 59, doğusunda ise yüzde 48.

Tüm kamu kurumları topluca değerlendirildiğinde de, doğu eyaletlerinde yaşayan insanların devlete olan güveninin batıdakilere oranla daha az olduğu sonucuna varılıyor.

AFP / ET,BK

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