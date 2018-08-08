Merkel mülteci gündemiyle İspanya'da

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in iki günlük İspanya ziyareti başladı. Ülkenin güneyindeki San Lucar de Barrameda kentinde, yeni Başbakan Pedro Sanchez ile bir araya gelen Merkel'e eşi Joachim Sauser eşlik ediyor.

İki lider arasında gerçekleşen gayriresmi görüşmelerde göç ve sığınmacıların durumu konuları ele alınıyor.

Sanchez'in şahsi daveti üzerine gerçekleşen temaslarda iki ülke liderinin ayrıca Avrupa Birliği içindeki ekonomik ve mali reformlar, en son gerçekleşen NATO zirvesinde konuşulanlar ve Avrupa'nın güvenliği konularının konuşulması bekleniyor.

Yeni sığınmacı anlaşması

Pazartesi günü İspanya ve Almanya, bu Akdeniz ülkesi üzerinden topraklarına giriş yapan sığınmacıların bir bölümünü geri göndermek için bir anlaşma imzalamıştı.

Alman İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Eleonore Petermann'ın duyurduğu anlaşmanın kapsamında İspanya'nın bir talebi bulunmuyor.

Sağdan sola: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Merkel'in eşi Joachim Sauer ve Sanchez'in eşi Maria Gomez

Bugün yürürlüğe giren anlaşma çerçevesine göre İspanya'da iltica başvurusunda bulunmalarına rağmen Almanya'ya gelen sığınmacılar 48 saat içerisinde sınırdan geri gönderilebilecek.

İspanya, Afrika'dan yola çıkan sığınmacıların Avrupa'da ilk ayak bastığı ülkelerden biri. Bu yılın ilk beş ayında 19 bin sığınmacı İspanya topraklarına ulaştı. 2014'ün ortalarından bu yana ise Almanya'ya 1 milyon 600 bin sığınmacı geldi.

Merkel içeride zorda

Sığınmacıların durumu, mültecilere karşı açık kapı politikası izleyen Merkel'in iç siyasette başını ağrıtan konular arasında yer alıyor. Almanya Başbakanı, sığınmacı politikalarının sıkılaştırılmasını isteyen İçişleri Bakanı Horst Seehofer'le yaşadığı koalisyon krizinin ardından bazı AB ülkeleriyle anlaşmalar imzalayacaklarını duyurmuştu. İspanya ile imzalanan anlaşma bu çerçevede varılan ilk mutabakat olma özelliğini taşıyor.

Benzer anlaşmaların Yunanistan ve İtalya ile yapılması için görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Petermann, Atina ve Roma'nın anlaşma karşılığında bazı talepleri olduğunu söylemişti, ancak bu taleplerin ne olduğu bilgisini kamuoyu ile paylaşmamıştı.

Şu anki uygulama kapsamında Berlin, sadece güvenli bir komşu ülke üzerinden ve gerekli belgeleri olmadan Almanya'ya girenler ile Almanya'da iltica başvurusu yapmak istemeyen sığınmacıları sınırdan geri çevirebiliyordu. Almanya'da iltica başvurusu yapmak isteyenler ise daha önce başka bir Avrupa ülkesinde sığınma başvurusu yapmış olsalar da kabul ediliyordu.

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DW,dpa/ÇÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe