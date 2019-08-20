Merkel Johnson'dan somut öneri istedi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çarşamba günü Berlin'de İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı ağırladı. Brexit'in ele alındığı buluşmada iki lider, tıkanan Brexit müzakerelerinde çözüme ulaşabilecekleri ve anlaşmalı bir Brexit'in mümkün olabileceği konusunda mesajlar verdi.

Merkel, Johnson ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Brexit müzakerelerinin en tartışmalı maddelerinden "Backstop" konusunda iyimser olduğunu belirterek sorunun siyasi irade ile önümüzdeki bir ay içinde çözüme kavuşturulabileceğini söyledi.

Almanya ve Avrupa Birliği (AB), İngiltere'nin AB'den ayrılmasından sonra İrlanda ile İngiltere'ye bağlı Kuzey İrlanda arasında fiziksel bir sınır oluşmamasını öngören "Backstop" maddesinde ısrarcı. Hükümetinin böyle bir çözümü asla kabul etmeyeceğini, fakat kendisinin AB ile bu konuda bir anlaşmaya varılacağına inandığını belirten Johnson ise "Biz anlaşmalı bir ayrılık istiyoruz" dedi.

Tartışmaların odak noktası: "Backstop"

Merkel, iki liderin açıklamalarında en fazla üzerinde durduğu konu olan "Backstop" ile ilgili, İrlanda ile Kuzey İrlanda arasındaki sınır sorununun yaklaşan Brexit öncesinde nasıl çözülebileceği hakkında İngiltere'nin öneriler sunması gerektiğini vurguladı. İrlanda ile Kuzey İrlanda arasındaki ilişkileri ve hassasiyetleri bilmenin, Almanya Başbakanı'nın temel görevlerinden biri olmadığını dile getiren Merkel, bu sebeple öncelikle İngiltere'nin önerilerine kulak vermek istediklerini belirtti.

"Backstop" maddesinin anlaşmadan çıkarılması gerektiğini yineleyen Johnson ise bu maddenin büyük eksiklikler içerdiğini savunarak yine de bir anlaşmaya varmak için önemli fırsatlar olduğunu söyledi.

"Backstop" tartışması nedir?

Söz konusu "Backstop" maddesi, AB ile İngiltere arasında bir anlaşmaya varılana dek Kuzey İrlanda'nın bazı AB kurallarına bağlı kalmasını öngörüyor. Ancak İngiltere ve Kuzey İrlanda'daki bazı kesimler, bunun Kuzey İrlanda'yı Birleşik Krallık'tan kopartabileceğini ve Birleşik Krallık'ın AB ile Gümrük Birliği'nden ayrılmasını zora sokacağını öne sürerek daha önce üzerinde mutabakata varılan bu maddeye karşı çıkıyor.

İngiltere Başbakanı Johnson Perşembe günü de Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelerek "Backstop" konusuna çözüm aramaya devam edecek. Birleşik Krallık'ın 31 Ekim 2019 tarihinde Avrupa Birliği'nden ayrılması planlanıyor.

Reuters,AFP / ET,HS

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