Avusturya'nın başkenti Viyana'da dört kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırı uluslararası düzeyde tepkiyle karşılandı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Viyana'daki saldırı kınanarak "Onyıllardır terörün her türlüsüyle mücadele eden Türkiye bu zor zamanda Avusturya halkı ile dayanışma içindedir" ifadesi kullanıldı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Viyana'da terör karanlık yüzünü bir kez daha gösterdi. Terörizm tüm insanlığın ortak düşmanıdır" dedi. "Bu belaya karşı samimi bir uluslararası işbirliği gerekir" ifadesini kullanan Çavuşoğlu, Avusturya halkının yanında olduklarını dile getirdi.

Türk Dışişleri Bakanlığı ayrıca Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'le telefonda görüştüğünü ve taziyelerini ilettiğini de duyurdu.

Merkel: İslamcı terör ortak düşmanımız

Almanya Başbakanı Angela Merkel de yaptığı yazılı açıklamada Avusturya ile dayanışma mesajı verdi. Kurbanların yakınlarına taziyelerini, yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Merkel, "İslamcı terör bizim ortak düşmanımız. Bu katillere ve azmettiricilere karşı mücadele bizim ortak mücadelemiz" ifadesini kullandı.

İngiltere Başkanı Boris Johnson da saldırıdan derin üzüntü duyduğunu belirterek "Düşüncelerimiz Avusturya'da yaşamını yitirenler insanlarla birlikte, sizinle birlikte teröre karşı duruyoruz" ifadesini kullandı.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin de saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı. Rivlin Twitter paylaşımda "Viyana'da dün akşam düzenlenen aşağılık saldırıyı endişe ile takip ederken, düşüncelerimiz ve dualarımız Avusturyalılarla birlikte" ifadesini kullandı.

"Biz terör ve nefretten güçlüyüz"

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Viyana'daki vahşi saldırıdan dolayı üzüntü" duyduğunu belirterek Avusturya halkına ve kurbanların ailelerine taziyelerini iletti. Von der Leyen "Avrupa tam dayanışma ile Avusturya'nın yanındadır. Biz nefret ve terörden daha güçlüyüz" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump da saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı. "Masum insanlara yönelik bu saldırılar son bulmalı" diyen Trump, radikal İslamcı terörle mücadelede ABD'nin Fransa, Avusturya ve bütün Avrupa ile dayanışma içinde olduğunu bildirdi. Demokratların Başkan adayı Joe Biden da "korkunç bir terör eylemi" olarak nitelendirdiği saldırıya ilişkin olarak "Nefret ve şiddete hep birlikte karşı gelmeliyiz" ifadesini kullandı.

İran da saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Said Hatibzade, "Bu saldırı bir kez daha terör ve aşırılığın sınır tanımadığını gösterdi" diyerek saldırıyı kınadıklarını vurguladı. Ölenlerin ailelerine İran hükümeti adına başsağlığı ifade eden sözcü, Batı'da İslamofobi'nin sona ermesinin İslamcı terörün sona ermesini sağlayacağını da sözlerine ekledi.

DW,dpa,Reuters/JD,HS

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