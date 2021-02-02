 Merkel ile Erdoğan görüştü | ALMANYA | DW | 08.02.2021

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ALMANYA

Merkel ile Erdoğan görüştü

Almanya Başbakanı Merkel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans yoluyla bir görüşme yaptığı bildirildi. Merkel'in, Doğu Akdeniz'de son dönemde verilen olumlu sinyallerden memnuniyetini dile getirdiği kaydedildi.

Merkel 2020 yılı Ocak ayında Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Merkel 2020 yılı Ocak ayında Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir video konferans görüşmesi yaptı.

Alman hükümetinden yapılan açıklamada, görüşmede koronavirüs pandemisinin beraberinde getirdiği sınamalar konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu, bunun yanı sıra bir dizi ikili ve uluslararası konunun ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Başbakan Merkel, Doğu Akdeniz'de son dönemdeki olumlu sinyal ve gelişmelerden duyduğu memnuniyeti dile getirmiş, tartışmalı konularda şimdi diyalog yoluyla ilerleme sağlamanın önem taşıdığını vurgulamıştır" denildi.

Merkel'in AB ile Türkiye arasında istikrarlı ve yapıcı ilişkilerin önemine de vurgu yaptığı kaydedildi.

Erdoğan Türkiye-AB zirvesi istedi

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise görüşmede Türkiye ile Almanya arasında işbirliğinin geliştirilmesi, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel konuların değerlendirildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede Türkiye-AB ilişkilerini olumlu bir gündemle ilerletmeye kararlı olduklarını belirttiği ve Mart ayında düzenlenecek AB liderler zirvesi öncesinde temasların artırılarak teknik görüşmeler yapılmasını temenni ettiklerini dile getirdiği bildirildi.

Aralık ayında düzenlenen AB liderler zirvesinde, Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye yaptırımların çerçevesinin genişletilmesi konusunda karar Mart ayındaki zirveye bırakılmıştı.

Erdoğan'ın, 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesi için gerekli çalışmalara bir an önce başlanması gerektiğini ifade ettiği, ayrıca Portekiz'in dönem başkanlığı bitmeden bir Türkiye-AB Zirvesi düzenlenmesi beklentisini yinelediği kaydedildi.

DW/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Erdoğan Merkel'e teşekkür etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdiği Almanya Başbakanı Merkel'e teşekkür ettiği ve Türkiye'nin AB ile yeni bir sayfa açmak istediğini söylediği bildirildi.  

Merkel AB-Türkiye ilişkilerinin iyileştirilmesini istedi

Merkel, Doğu Akdeniz'deki gerginliğin yatıştırılması karşılığında AB ve Türkiye arasındaki ilişkilerinin iyileştirilmesini istiyor. Alman hükümet sözcüsü, Merkel'in Erdoğan'a bu konuda verdiği mesajları açıkladı.  

Merkel ve Erdoğan video konferans ile görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede güncel konular ele alındı.  

Merkel'den AB zirvesinde Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'ye olası yaptırımların görüşüleceği AB zirvesinde, Türkiye ile yapıcı bir ilişki geliştirmenin büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.  

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