 Merkel ile Erdoğan ″görüş ayrılıklarını″ ele alacak | ALMANYA | DW | 08.08.2018

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ALMANYA

Merkel ile Erdoğan "görüş ayrılıklarını" ele alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Eylül ayı sonundaki Almanya ziyaretinde Başbakan Merkel ile de bir araya gelecek. İki liderin, "taraflar arasında görüş ayrılıkları bulunanlar dâhil, tüm önemli konuları" ele alacağı açıklandı.

Erdoğan ile Merkel en son Temmuz ayında Brüksel'deki NATO zirvesinde bir araya gelmişti.

Erdoğan ile Merkel en son Temmuz ayında Brüksel'deki NATO zirvesinde bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in davetlisi olarak 28-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya gerçekleştireceği devlet ziyareti çerçevesinde Başbakan Angela Merkel ile de bir araya gelecek.

Hükümet sözcü vekili Ulrike Demmer, Erdoğan-Merkel görüşmesini teyit ederek, görüşmede "iki taraf arasında, görüş ayrılıkları bulunanlar dâhil, tüm önemli konuların gündeme geleceğini" kaydetti.

Erdoğan'ın devlet ziyareti sırasında Almanya'da kamuya açık büyük bir etkinlik gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği şeklindeki soruyu yanıtlayan Demmer, devlet ziyaretlerinin uyulması gereken çok net kurallar ve önceden planlanmış programlar çerçevesinde yürütüldüğünü hatırlattı. Hükümet sözcü vekili programla ilgili ayrıntı vermedi.

Hukuk devleti, haklar ve demokrasi

Almanya Cumhurbaşkanlığı'ndan Salı günü yapılan açıklamada, Erdoğan'ın 28-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya bir "devlet ziyareti" gerçekleştireceği bildirilmişti. Açıklamada hukuk devleti, özgürlük hakları ve demokrasi gibi kritik konuların da gündemde olacağı belirtilmişti.

İki ülke arasındaki ilişkilerde 2017 yılında yaşanan gerginlik 2018'de yerini normalleşme çabalarına bırakmıştı. Alman Dışişleri Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de üçü çifte vatandaş olmak üzere, toplam yedi Alman vatandaşı siyasi suçlamalar nedeniyle hâlen tutuklu bulunuyor. Çoğu siyasi nedenlerle olmak üzere, 34 Alman vatandaşının da Türkiye'den çıkış yasağı nedeniyle ülkeden ayrılamadığı belirtiliyor.

Erdoğan en son 2014 yılında Almanya'ya Başbakan sıfatıyla resmi ziyaret gerçekleştirmişti. Türkiye'den Almanya'ya "devlet ziyareti" ise son olarak 2011 yılında dönemin cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından yapılmış, 2014'te de dönemin cumhurbaşkanı Joachim Gauck Türkiye'ye devlet ziyaretinde bulunmuştu.

AFP,dpa/BK,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

 

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