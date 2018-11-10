 Merkel: Gerçek bir Avrupa ordusuna ihtiyacımız var | AVRUPA | DW | 13.11.2018

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AVRUPA

Merkel: Gerçek bir Avrupa ordusuna ihtiyacımız var

Almanya Başbakanı Merkel, ABD Başkanı Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında tartışmaya neden olan Avrupa ordusu konusunda Macron’a destek vererek "gerçek bir Avrupa ordusu" oluşturulması çağrısı yaptı.

Almanya Başbakanı Merkel AP'deki konuşmasında Avrupa ordusu konusunda Fransız Cumhurbaşkanı Macron'a destek veren açıklamalarda bulundu

Almanya Başbakanı Merkel AP'deki konuşmasında Avrupa ordusu konusunda Fransız Cumhurbaşkanı Macron'a destek veren açıklamalarda bulundu

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Avrupa'nın Geleceği konulu bir konuşma yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçen haftaki Avrupa ordusu teklifine destek vererek "gerçek bir Avrupa ordusu” için çağrıda bulundu.

Strasbourg'daki AP binasında milletvekillerine seslenen Merkel, "Geçen senenin gelişmelerine bakacak olursak, aslında önemli olan, gerçek bir Avrupa ordusunun kurulması vizyonu için çalışmamızdır” dedi. Merkel, Avrupa'da kurulacak bir ordunun, NATO'ya karşı değil, NATO içindeki transatlantik işbirliğine paralel bir oluşum olabileceğini ifade etti.

"Sadece daha güçlü bir Avrupa, Avrupa'yı savunacak” diye konuşan Merkel, "Eğer toplumumuzu korumak istiyorsak Avrupa kaderini kendi eline almalıdır” dedi. Merkel ayrıca başkanlığı rotasyon ile değişecek bir Avrupa Güvenlik Konseyi kurulması önerisinde bulundu. Merkel, bu yapı ile önemli konularda daha hızlı karar alınabileceğini ifade etti.

Bu açıklamasıyla Merkel, Avrupa ordusu konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile tartışma yaşayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a destek vermiş oldu. Macron, geçen hafta yaptığı açıklamalarda Avrupa'nın kendisini koruması için bir Avrupa ordusuna ihtiyaç duyduğunu belirtmiş, ABD Başkanı Trump Twitter'dan yaptığı paylaşımda Çin ve Rusya'nın yanında ABD'nin de tehdit olarak tanımlanmasını "aşağılayıcı" olarak nitelendirmişti. Trump ayrıca Avrupa'nın NATO'ya daha fazla mali katkı sağlaması gerektiğini de belirtmişti.

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"Göç konusunda AB kurumları güçlendirilmeli

Merkel konuşmasında ayrıca göç ve Euro Bölgesi ile ilgili tartışmalara da değindi. AB'nin sınırlarının korunması ve iltica konusunda çalışan AB kurumlarının güçlendirilmesi gerektiğini belirten Merkel, göç konusunda Avrupa'nın ortak bir yol bulması gerektiğini ifade etti.

Merkel, AB üyesi ülkelerin AB'ye ait sınır koruma birliklerine yetki vermemeleri halinde, bu birliklerin "ne kadar büyük ve iyi olurlarsa olsunlar, işlerini yapamaz hale gelecekleri" uyarısında bulunarak üye ülkelerin ulusal yetkilerinin bir kısmından vazgeçmeleri gerektiğini belirtti. AB içerisinde ortak bir göç süreci için çağrıda bulunan Merkel, ortak bir hareket olmadan göç ile mücadele konusunda başarılı olunamayacağını vurguladı.

Euro Bölgesi için çağrı

Merkel ayrıca Euro Bölgesi ülkelerine da çağrıda bulunarak, ülkelerin daha önceden verdikleri söze sadık kalmalarını talep etti. "Sorunları sadece yeni borçlarla çözmeye bel bağlayan ve taahütlerini yerine getirmeyenler Euro Bölgesi'nin güç ve istikrarının temellerini tartışmaya açıyor demektir” dedi.

Merkel, “Ortak para birimimiz, ancak her üye ülkenin kendi içinde de uygulanabilir bir maliyenin sorumluluğunu üstlenmesiyle çalışabilir” diye konuştu. Merkel, konuşmasında bir ülke adı telaffuz etmezken, İtalya, bütçesi nedeniyle AB Komisyonu ile sorun yaşıyor.

Merkel'e yuhalama

Avrupa'nın Geleceği konulu konuşması sırasında Merkel, AP milletvekilleri tarafından birçok kez yuhalandı. Oturuma katılan milletvekillerinin Alman haber ajansı dpa ile paylaştığı bilgilere göre Merkel'e yuhalama şeklinde yapılan protestolar özellikle aşırı sağcı milletvekilleri tarafından gerçekleştirildi. İngiltere'nin sağ popülist Bağımsızlık Partisi (UKIP) milletvekillerinin de bu protestoya katılanlar arasında olduğu ifade edildi.

Konuşmasında kendine yapılan protestoya atıfta bulunan Merkel, "Bu protesto, (konuşmamda) olayın özüne değindiğimi gösteriyor. Bu güzel ve şeref verici” dedi. AP Başkanı Antonio Tajani ise protestolarla ilgili olarak "Oturumda acaba bir veterinere mi ihtiyacımız var?” sorusunu yöneltti.

AFP,rtr,dpa,epd/DÇÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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