 Merkel: Demokrasi birinin çoğunluğu elde etmesi değildir | ALMANYA | DW | 26.08.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Merkel: Demokrasi birinin çoğunluğu elde etmesi değildir

Almanya Başbakanı Angela Merkel, demokratik kurumların korunmasının önemini vurguladı. Merkel ayrıca, Almanya'daki göçmen kökenlilerin hislerinin "ciddiye alınması ve konuşulması gerektiğini" söyledi.

default

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ARD televizyonuna verdiği "yaz söyleşisinde" demokrasiyi koruma çağrısında bulundu. Merkel, ARD televizyonunda gazeteci Tina Hassel'ın sorularını yanıtladı. Demokratik kurumların desteklenmesi çağrısı yapan Merkel, "Demokrasi bir kişinin çoğunluğu elde etmesinden daha fazlasıdır" dedi.

Demokrasinin "azınlıkların korunması, basın özgürlüğü, protesto hakkı, bağımsız mahkemeler" olduğuna vurgu yapan Merkel, kurumların bu bağımsızlığı korunamaz hâle geldiğinde "demokrasinin tam teşekküllü olmayacağını" söyledi. Merkel, buna kullanılan gündelik dilde de dikkat edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

"Özil olsun, başkası olsun"

Başbakan Merkel, Mesut Özil tartışması bağlamında Almanya'daki göçmenler konusuna da değindi.

Mesut Özil ve Recep Tayyip Erdoğan

İngiliz kulübü Arsenal'de forma giyen futbolcu Mesut Özil ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Özil ile ilgili olarak Merkel, "Ben bu konuda çok net bir görüşe sahibim. Çektirilen fotoğrafın doğru ya da yanlış olduğu konusunda farklı görüşlerde olunabilir. Ancak kendisinin sonradan tartışmaya dâhil olma biçimi hiçbir şekilde hoşuma gitmedi" dedi.

Türk kökenli Alman milli futbolcu Özil, Mayıs ayında Londra'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek bir fotoğraf çektirmişti. Bazı çevrelerce Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek olarak yorumlanan fotoğraf, Almanya'da büyük tartışmalara yol açmıştı. Özil, Dünya Kupası sonrası sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı açıklamada, maruz kaldığını belirttiği ırkçılık nedeniyle milli takımdan ayrıldığını duyurmuştu.

Göçmenlerin "hislerinin" öneminin altını çizen Merkel, "Özil ya da başkası olsun", Almanya'daki göçmen kökenli bir kişi kendisine Alman toplumunda kötü muamele edildiğini düşündüğü takdirde, bunun "ciddiye alınması ve konuşulması gerektiğini" söyledi.

Angela Merkel ARD yayınında

Angela Merkel ARD yayınında

"Şerit değişikliği" eleştirisi

Başbakan Merkel, Almanya'nın mevcut mülteci politikasıyla ilgili tartışmalara da değindi. Merkel, Almanya'ya sığınmacı olarak gelen kişilerin vasıflarına göre iş bularak Almanya'da kalması anlamına gelen "şerit değişikliği" ifadesine karşı olduğunu belirtti.

Merkel, iç savaş bölgelerinden Almanya'ya gelen kişilerin "şerit değiştirerek" vasıflı çalışan ihtiyacı bulunan alanlarda çalışması fikrinin yanlış bir izlenim uyandırdığını dile getirdi.

Önerdiğimiz linkler

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel, Mesut Özil olayında hatalı davrandığını kabul ederek "Irkçı saldırılara karşı daha açık bir pozisyon almalıydım" dedi. (19.08.2018)

Mesut Özil'in milli takımdan ayrılmasıyla başlayan ırkçılık tartışması Almanya'da anketlere de yansıdı. Yapılan bir ankete göre, Almanların çoğunluğu ırkçılığı büyük bir sorun olarak görüyor. (03.08.2018)

KRV Eyaleti Başbakanı Armin Laschet, Alman milli futbol takımından ırkçılık suçlamasıyla ayrılan Mesut Özil'i başarıya ulaşmış uyumun örneği olarak tanımladı. (05.08.2018)

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ermenistan ziyaretinde 1915 olayları için "mezalim" kelimesini kullandı. Almanya'da Federal Meclis, 2016 yılında 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımıştı. (24.08.2018)

Hafta başında yayımlanan bir anket, Almanların yüzde 58'inin "şerit değişikliği" sistemini desteklediklerini ortaya koymuştu.

ABD ile "yeni strateji" tartışması

Merkel'e Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın ABD ile ilişkilerde "yeni bir strateji izlenmesi gerektiği" yönündeki açıklaması da soruldu. Başbakan yanıtında, Almanya'nın ABD'ye değil Avrupa'ya güvenmesi gerektiğini ima etti. Merkel, Almanya'nın savunma politikası konusunda, "daha fazla sorumluluk almak zorunda olduğunu" sözlerine ekledi.

Angela Merkel, Almanya Başbakanlığı görevini 2005 yılından bu yana sürdürüyor.

DW,dpa,epd,AP/BÜ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Merkel trifft Zvizdic in Berlin

Merkel Batı Afrika turuna çıkıyor 26.08.2018

Almanya Başbakanı Angela Merkel önümüzdeki hafta Batı Afrika ülkeleri Senegal, Gana ve Nijerya'yı ziyaret edecek. Merkel'in gündeminde ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve göç sorununa çözüm arayışları var.

Deutschland Pressekonferenz Gespräch Angela Merkel und Präsident Aserbaidschan Ilham Aljew

Merkel Azeri doğalgazı için Bakü'ye gidiyor 22.08.2018

ABD'nin Rus doğalgazına bağımlı olmakla eleştirdiği Almanya'dan Azerbaycan'a önemli bir ziyaret gerçekleşecek. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumartesi günü Bakü'ye gidiyor.

Armenien - Bundeskanzlerin Angela Merkel besucht Gedenkstätte Tsitsernakaberd

Merkel Erivan'da "soykırım" demedi 24.08.2018

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ermenistan ziyaretinde 1915 olayları için "mezalim" kelimesini kullandı. Almanya'da Federal Meclis, 2016 yılında 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımıştı.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Deutschland | Demo von Samstagsmütter in Berlin (DW/C. Nutsch)

Berlin'de Cumartesi Anneleri ile dayanışma

Cumartesi Anneleri'nin 700. buluşması dolayısıyla Berlin'de dayanışma etkinliği yapıldı. İstanbul'daki eylemin aksine barış içinde geçen etkinlikte yıllardır yakınlarını arayanlar duygularını paylaştı.  

FOTO-GALERİ

Fußball 2. Bundesliga Borussia Mönchengladbach gegen SC Freiburg (picture-alliance/dpa)

Bundesliga hakkında bilmeniz gereken 10 şey

Bundesliga’da 56’ncı sezon açıldı. Bu sezon da en büyük şampiyon adayı Bayern Münih. Ancak Alman birinci ligi Bundesliga ile ilgili bilinmesi gereken başka şeyler de var. 