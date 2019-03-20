 Merkel: Brexit koşullu olarak ertelenebilir | AVRUPA | DW | 21.03.2019

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AVRUPA

Merkel: Brexit koşullu olarak ertelenebilir

Almanya Başbakanı Merkel, Brexit’in ertelenmesinin gelecek hafta İngiltere parlamentosunda gerçekleşecek oylamanın sonucuna bağlı olduğunu açıkladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel Alman Parlamentosu'nda Brexit'e ilişkin açıklamalar yaptı

Almanya Başbakanı Angela Merkel Alman Parlamentosu'nda Brexit'e ilişkin açıklamalar yaptı

Almanya Başbakanı Merkel, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış tarihinin ertelenmesinin gelecek hafta İngiltere parlamentosunda gerçekleşecek oylamanın sonucuna bağlı olduğunu açıkladı.

Perşembe günü yapılan hükümet açıklamasında, "Ayrılık mutabakatı gelecek hafta İngiliz parlamentosunda kabul edilirse, ertelemeyi prensipte kabul edebiliriz" ifadesi kullanıldı. Brüksel'de gerçekleşecek olan AB liderler zirvesine katılacak olan Merkel açıklamada "kısa süreli ertelenme ihtimal dahilindedir" dedi.

İngiltere'nin birlikten anlaşmalı çıkışı için çalıştıklarını ifade eden Merkel, anlaşma sağlanamaması durumuna da hazırlık yaptıklarını kaydetti. Alman lider, İngiltere'nin anlaşma olmadan birliği terk etmesi ihtimaline karşı özellikle ulaşım, değişim öğrencileri ve kıta avrupasında yaşayan İngiltere vatandaşlarının durumunun ne olacağına ilişkin plan yapılması gerektiğine işaret etti.

AB liderler zirvesinin gündemi Brexit

AB üyesi ülkelerin liderleri ana gündem maddesi Brexit olacak zirve için bugün Brüksel'de bir araya geliyor. Görüşmelerde aynı zamanda Çin ile ilişkiler, ekonomik gelişmeler, iklim değişikliği ve yalan haberle mücadele gibi konular masaya yatırılacak.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in katılarak sunum yapacağı oturumda, Brexit'e ilişkin son gelişmeler ele alınacak. 27 üye ülke liderinin Brexit'in ertelenme ihtimalini görüşmesi bekleniyor. İngiltere'nin 29 Mayıs tarihinde Avrupa Birliği'nden resmen ayrılması planlanmıştı. Brexit'in ertelenebilmesi için tüm Avrupa Birliği ülkelerinin onayı gerekiyor.

May İngiliz parlamentosunu sorumlu tuttu

İngiltere Başbakanı Theresa May

İngiltere Başbakanı Theresa May

İngiltere Başbakanı Theresa May Brexit nedeniyle ülkenin girdiği çıkmazdan dolayı milletvekillerini suçladı. Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada May, "Milletvekilleri Brexit konusunda bir yol haritası üzerinde anlaşamadılar" dedi.

İngiliz halkına hitap eden May, "Brexit sürecinin sona ermesini istiyorsunuz. Size katılıyorum. Ben de sizinle aynı taraftayım" diye konuştu.

Başbakan May, çarşamba günü AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a gönderdiği mektupta Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesini talep etmiş, AB Konseyi Başkanı Tusk da, erteleme için Brexit anlaşmasına meclis onayını şart koşmuştu.

dpa,AFP/MY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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