 Merkel Batı Afrika turuna çıkıyor | ALMANYA | DW | 26.08.2018

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ALMANYA

Merkel Batı Afrika turuna çıkıyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel önümüzdeki hafta Batı Afrika ülkeleri Senegal, Gana ve Nijerya'yı ziyaret edecek. Merkel'in gündeminde ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve göç sorununa çözüm arayışları var.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel Çarşamba günü Senegal, Gana ve Nijerya'yı kapsayan üç günlük Batı Afrika turuna çıkıyor. Ekonomik bağları güçlendirme ve göç sorunuyla mücadele konularının ele alınacağı ziyaretle ilgili Pazar günü yayınlanan videoda Merkel şu ifadeleri kullandı:

"Afrika'da birçok sorun var ve bazı insanlar çok ama çok zor şartlardan kaçıyor. Ancak diğer taraftan, Afrika ülkelerinin de ileride iyi bir pazar olabileceğini biliyoruz. Diğer ülkeler burada zaten çok aktifler."

Merkel büyük engellerle karşılaşan Senegal, Gana ve Nijerya'nın bölgedeki çatışmaların sonlandırılması için oynayabileceği role dikkat çekti. Almanya Başbakanı Merkel, "Onları özellikle ekonomik beklentiler konusunda desteklememiz gerekiyor" dedi.

Yatırım koşullarının mümkün mertebe güvenilir olmasının önemine değinen Merkel, Alman sanayi temsilcilerine de Afrika pazarına girme çağrısında bulundu.

Merkel'e Afrika ziyaretinde Alman ekonomi yetkilileri de eşlik edecek.

Almanya'nın gözü Afrika'da

Almanya'da geçtiğimiz haftalarda özel sektöre bağlı Alman Afrika Derneği, ticari ilişkilerin geliştirilmesinin hedeflendiği Afrika'da bu yıl bir milyar euroluk yatırım yapılmasının planlandığını açıklamıştı. Afrika ülkelerinin kalkınması Avrupa yönündeki göç baskısının azaltılması açısından da önem taşıyor.

Afrika'daki yabancı sermaye yatırımlarında aslan payını Çin alıyor. Çin aynı zamanda Afrika ülkeleriyle en fazla ticaret yapan sanayi devleri arasında yer alıyor. Çin 2016 yılında bu kıtada ABD'den bir kat fazla doğrudan yatırım yaptı. Almanya ise yatırımcı ülkeler sıralamasının ilk 10'u arasında yer almıyor. Almanya'nın Afrika ülkelerine yaptığı ihracatın toplam ihracat içindeki payı yüzde 2'yi aşmıyor.

DW,dpa/SSB,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Merkel'in gözü Azeri doğalgazında

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