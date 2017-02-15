Merkel Başbakan sıfatıyla son kez ABD'de

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden bugün Washington'da bir araya geliyor.

Merkel, Biden'ı başkanlık koltuğunu devraldıktan sonra ziyaret eden ilk Avrupalı lider olacak. Ziyaret, 45. ABD Başkanı Donald Trump sonrası dönemde Almanya-ABD ilişkilerinde yeni bir başlangıç olarak değerlendiriliyor.

Biden yönetimi, Trump döneminde ABD'nin Almanya ve diğer müttefikleri ile kötüleşen ilişkilerini düzeltmeyi hedefliyor. Görüşme öncesi açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ziyaretin iki ülke arasındaki derin ve kalıcı ilişkiyi güçlendireceğini kaydetti.

Beyaz Saray'da gerçekleşecek görüşmede Kuzey Akım 2 boru hattına ilişkin yaşanan görüş ayrılıklarının, Çin ve Rusya ile olan ilişkilerin, Afganistan'daki son durumun ve koronavirüs pandemisi ile mücadele konularının ele alınması bekleniyor.

Kuzey Akım 2 uyuşmazlığında nihai çözüm beklenmiyor

Baltık Denizi'nden çıkarılan Rus doğalgazını Almanya üzerinden Avrupa'ya ulaştıracak olan Kuzey Akım 2 boru hattı, iki ülke arasındaki en önemli uyuşmazlık konularından birini oluşturuyor.

ABD ve Doğu Avrupa'daki kimi NATO üyeleri, Avrupa'nın Rus doğal gazına bağımlılığını artıracağı ve doğal gaz transferinde transit ülke konumundaki Ukrayna'nın bundan zarar göreceği gerekçesiyle projeye karşı çıkıyor.

Biden yönetimi projeye ilişkin eleştirilerine rağmen, projenin durdurulmayacak noktaya ulaşmış olması nedeniyle Mayıs ayında Kuzey Akım 2'nin inşaasında çalışan Alman şirkete yaptırımları geri çekme kararı almıştı. Bu hamle ile Washington yönetimi çözüm için Almanya ile ortak çalışmaya devam edeceklerinin sinyalini vermişti.

Washington ile Berlin arasında haftalardır devam eden çözüm görüşmelerinden henüz net bir sonuç çıkmasa da, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas iki ülkenin belli noktalarda çözüme yaklaştığı açıklamasında bulunmuştu.

Bugün gerçekleşecek Biden-Merkel görüşmesinde, Kuzey Akım 2 konusuna ilişkin kesin bir sonuç beklenmiyor. Adını açıklamayan üst düzey bir ABD hükümet yetkilisi, görüşmede Biden'ın konuya ilişkin çekincelerini bir kere daha yineleyeceğini kaydetti. Yetkili ayrıca, görüşmede konuya ilişkin nihai bir sonuca varılmasının ya da yazılı bir anlaşma yapılmasının beklenmediğini belirtti.

Almanya'nın ABD'nin en sadık müttefiklerinden biri olduğunu vurgulayan ABD'li yetkili görüşme sonrası, Merkel ve Biden'in siyasi zorlukların aşılması konusunda birlikte çalışmaya yönelik vizyonlarını ortaya koyan Washington Deklarasyonu'nun yayımlanacağı ifade etti.

Almanya aşı patentlerinin geçici olarak kaldırılmasına karşı

Merkel-Biden görüşmesi öncesi pek çok organizasyon Merkel'e çağrıda bulunarak Covid-19 aşılarında patentlerin kaldırılmasına destek talep etti.

Almanya Başbakanı, ABD yönetiminin desteklediği Covid-19 aşıları üzerindeki patent hakkının geçici olarak kaldırılması teklifine karşı olduğunu açıklamıştı.

Görüşmede ayrıca ABD'nin Avrupa Birliği'nden (AB) gelenlere yönelik uyguladığı seyahat kısıtlaması da gündeme gelecek. Alman hükümetinin transatlantik ilişkileri koordinatörü Peter Beyer, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, ABD'nin Schengen bölgesinden gelenlere yönelik uyguladığı koronavirüs kısıtlamasını yumuşatması gerektiğini ifade etti.

Haziran ayında Avrupa Birliği üyesi ülkeler, ABD'den gelenlere yönelik seyahat kısıtlamalarında gevşemeye giderken, ABD yönetimi kısıtlamaları yumuşatmaya yanaşmıyor. Çarşamba günü konuşan Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Biden-Merkel görüşmesinde bu konuda bir iyileşme beklemediğini açıkladı.

26 Eylül'de yapılacak olan Federal Parlamento seçimleri ile birlikte 16 yıl süren Almanya Başbakanlığı görevine veda etmeye hazırlanan Merkel'in ABD'ye başbakan sıfatıyla gerçekleşen son ziyareti olacak. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile de bir araya gelecek olan Merkel, ziyaret kapsamında ayrıca John Hopkins Üniversitesi'nde fahri doktorluk unvanı ile onurlandırılacak.

dpa,AFP/MY,EC

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