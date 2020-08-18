 Merkel: AB Belarus′taki seçim sonucunu tanımıyor | AVRUPA | DW | 19.08.2020

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AVRUPA

Merkel: AB Belarus'taki seçim sonucunu tanımıyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel Avrupa Birliği ülkelerinin Belarus’ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin sonucunu tanımadığını söyledi.

Başbakan Angela Merkel

Başbakan Angela Merkel

Almanya Başbakanı Angela Merkel 27 AB ülkesinin hükümet ve devlet başkanının katılımıyla Belarus'taki siyasi kriz gündemiyle toplanan zirve sonrasında açıklama yaptı.

Belarus'taki seçimin "ne adil ne de serbest" olduğunu söyleyen Merkel seçim sırasında büyük kural ihlalleri yapıldığı konusunda şüphe olmadığını ifade etti.

"İnsanlara yönelik vahşi şiddeti kınıyoruz" diyen Merkel protestolar sırasında gözaltına alınanların kayıtsız şartsız serbest bırakılması gerektiğini belirtti. Merkel ayrıca Belarus'taki muhalefetin siyasi diyalog süreci başlatma talebini desteklediklerini ifade etti.

Avrupa Birliği'ne üye devletlerin hükümet ve devlet başkanları bugün videokonferans aracılığıyla düzenlenen zirveye katılmak için yaz tatiline ara verdi.

Belarus'ta 9 Ağustos tarihinde yapılan devlet başkanlığı seçimlerini yüzde 80 oyla Lukaşenko'nun kazandığı kamuoyuna duyurulmuştu. Ardından ülkede kitlesel protesto gösterileri patlak vermiş, polis barışçıl göstericilere şiddetle müdahale etmişti.

Belarus muhalefeti zirve öncesinde AB ülkelerine seçim sonuçlarını tanımama çağrısı yapmıştı. Litvanya'da bulunan muhalefetin devlet başkanı adayı Svetlana Tihanovskaya "Avrupa'nın saygıdeğer yöneticileri size Belarus'un uyanışını destekleme çağrısı yapıyorum" demişti. Lukaşenko ise Avrupa ülkelerine kendi sorunlarıyla meşgul olma çağrısı yapmış ve "Parmağınızla bizi göstermek yerine buluşmanızın gündemine Fransa'daki ‘Sarı Yelekliler' ya da ABD'deki korkunç karışıklıkları alın" demişti.

dpa / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe

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