 Merkel aşırı sağla mücadele edenleri takdir etti | ALMANYA | DW | 17.11.2018

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ALMANYA

Merkel aşırı sağla mücadele edenleri takdir etti

Almanya Başbakanı Merkel geçen Ağustos'ta aşırı sağcı eylemler nedeniyle tansiyonun arttığı Chemnitz’i haftalar sonra ziyaret etti. Başbakan, kentte aşırı sağcılara karşı gösteri düzenleyenlere destek verdi.

Bundeskanzlerin Merkel besucht Chemnitz (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

Merkel Chemnitz'i ziyareti sırasında kentin genç basketbol oyuncularıyla da biraraya geldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ağustos ayında ırkçı eylemlere sahne olan Chemnitz kentini ilk kez ziyaret etti. Merkel, bir Alman'ın öldürülmesiyle fitili ateşlenen aşırı sağcı gösterilere karşı duran binlerce kişiyi takdir ettiğini söyledi.

Cuma akşamı Chemnitz'te Freie Presse gazetesinin bir sempozyumuna katılan Merkel, binlerce kişinin aşırı sağa karşı seslerini yükseltmesini "iyi bir işaret" olarak değerlendirdi. Almanya Başbakanı insanların seslerini yükseltmesi ve Chemnitz'e yönelik farklı bir tablo oluşturmaları gerektiğine dikkat çekti.

Merkel, Ağustos ayında 35 yaşında bir kişinin öldürülmesinin, korkunç bir cinayet olduğunu ve karışıklığa sebebiyet verdiğini ancak bunun Nasyonal Sosyalizm dönemi sembollerini sokaklarda taşımanın bir gerekçesi olamayacağını belirtti. Ağustos ayındaki aşırı sağcı protesto gösterilerinde bazı kişiler Hitler selamı vermiş ve bu nedenle de mahkeme karşısına çıkarılmıştı.

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Chemnitz'te yabancılar korkuyla yaşıyor

Merkel geç kaldı eleştirisi

Almanya Başbakanı Merkel, Chemnitz'i olayların hemen ardından ziyaret etmediği gerekçesiyle eleştiriliyor. Merkel konuşmasında, Chemnitz'te tansiyonun yükseldiği bir dönemde daha da fazla kutuplaşmaya neden olmak istemediğini ifade etti. Ancak yine de kenti ziyaret edip, durumu yerinde görmek istediğini sözlerine ekledi.

Merkel'e ziyaretinde Saksonya Eyalet Başbakanı CDU'lu Michael Kretschmer ve Belediye Başkanı SPD'li Barbara Ludwig eşlik etti. Merkel'in kenti ziyaret etmede geç kaldığı eleştirisini yöneltenlerden biri de Ludwig.

Sosyal Demokrat belediye başkanı, "Merkel'in ziyaretinin bir jest ya da kente destek sağlamak üzere olup olmadığını" henüz söyleyemeyeceğini ancak ziyaretin Chemnizt'le ilgili geçen haftalarda oluşan imajın değişimine katkı sağlamasını umduğunu belirtti.

dpa/GA,GY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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