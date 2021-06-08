 Merkel 15 Temmuz’da Biden ile görüşecek | DÜNYA | DW | 11.06.2021

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DÜNYA

Merkel 15 Temmuz’da Biden ile görüşecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel 15 Temmuz’da ABD’de Başkan Joe Biden ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek. İki liderin ABD ve Avrupa arasında gerilime yol açan Kuzey Akım 2 projesini ele alacağı belirtiliyor.

Angela Merkel ve Joe Biden

Angela Merkel ve Joe Biden

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Joe Biden ile 15 Temmuz'da Beyaz Saray'da bir araya gelecek. Beyaz Saray sözcüsü Cuma günü G7 Zirvesi'nin düzenlendiği İngiltere'de yaptığı açıklamada Merkel'in ziyaretinin, "Almanya ve ABD arasındaki yakın ikili bağları güçlendireceğini" söyledi. Bir Alman hükümet sözcüsü de Merkel'in Washington ziyaretini doğruladı.

Merkel Cuma günü İngiltere'de, ABD Başkanı Joe Biden'la birilkte G7 zirvesine katıldı. İki liderin ayrıca ikili bir görüşme gerçekleştirmeleri de bekleniyor.

Başbakan Merkel burada yaptığı açıklamada, Biden'la Carbis Körfezi'nde ilk kez şahsen karşılaşıyor olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Çünkü o son yıllarda eksikliğini hissettiğimiz çok taraflılığa (Multilateralism) olan bağlılığı temsil ediyor" dedi. Merkel 15 Temmuz'da gerçekleştireceği açıklanan ABD seyahati hakkında ise ayrıntı vermedi.

Biden'in sözcüsü Jen Psaki, Biden ve Merkel'in Beyaz Saray'daki toplantıda korona pandemisinin oluşturduğu zorluklar başta olmak üzere, iklim değişikliği, ekonomik ilişkiler ve uluslararası güvenlik konularını ele alacaklarını kaydetti.

"Kuzey Akım 2 konusu konuşulacak"

Hamburg merkezli ekonomi gazetesi Handelsblatt'ta Cuma günü yayınlanan haberde ise Merkel-Biden görüşmesinin merkezinde Baltık Denizi'ndeki doğal gaz boru hattı Kuzey Akım 2 (Nord Stream 2) ile ilgili anlaşmazlığın bulunduğu ileri sürüldü. Habere göre, Berlin'in uzlaşı önerileri Merkel ve Biden görüşmesinin ana gündem maddesi olacak.

Eugal Pipeline

ABD'de hem Biden liderliğindeki Demokratlar hem de muhalefetteki Cumhuriyetçiler Rus doğal gazını doğrudan Almanya'ya nakledecek olan Kuzey Akım 2'ye karşılar. Biden'dan önceki Donald Trump yönetimi doğal gaz boru hattının tamamlanmasını önlemek için yaptırımlar uygulamıştı.

Biden boru hattı ile Almanya ve Avrupa'nın Rusya'ya giderek daha fazla bağımlı hale geleceğini ve doğal gaz transit ülkesi olarak bilinen Ukrayna'nın bundan zarar göreceğini savunuyor.

Ancak Washington, Trump döneminin ardından Almanya ile geliştirilen iyi ilişkileri tehlikeye atmak istemiyor. Bu bağlamda ABD Hükümeti Mayıs ayında, boru hattını işleten şirkete yönelik yaptırımlardan feragat etti.

Biden hükümeti göreve geldikten sonra geniş çaplı uluslararası konularda çok taraflı işbirliğine verdiği önemi ve geleneksel Batı ittifaklarına olan bağlılığını defalarca vurguladı. Özellikle ABD'nin Paris İklim Anlaşması'na yeniden taraf olması Alman hükümetince memnuniyetle karşılandı. Trump anlaşmadan ayrılmıştı.

Trump yönetimi sırasında ABD-Almanya ilişkileri oldukça gergin bir seviyede ilerliyordu. Trump'ın özellikle sağ popülist söylemleri ABD'nin Avrupa'daki müttefiklerinde rahatsızlığa neden oluyordu.

dpa/TY,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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