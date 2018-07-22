 Merkel: Özil′in kararına saygılıyız | ALMANYA | DW | 23.07.2018

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ALMANYA

Merkel: Özil'in kararına saygılıyız

Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Dammer aracılığyla açıklama yapan Başbakan Merkel, Özil'in "muhteşem bir futbolcu" olduğunu ve istifa kararına saygı duyduklarını söyledi.

Berlin Mesut Özil Kabine Merkel (picture-alliance/dpa/Bundesregierung/G. Bergmann)

Alman Milli Futbol Takımı oyuncusu Mesut Özil'in Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf nedeniyle başlayantartışma sonrasıtakımdan ayrılması ve yaptığı açıklamaya yönelik tepkiler sürüyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel de konuya ilişkin sözcüsü aracılığıyla bir açıklama yaptı.

Hükümet sözcüsü yardımcısı Ulrike Demmer tarafından yapılan açıklamada, "Başbakan Merkel, Özil'e büyük saygı duyuyor. Özil, Alman Milli Futbol Takımı için büyük emek vermiş muhteşem bir futbolcu" ifadeleri kullanıldı.

Demmer, Berlin'de yaptığı açıklamada, "Mesut Özil artık bir karar verdi ve buna saygı duyulmalıdır" diye konuştu. Özil'in takımdan ayrılmasına ve yaşanan olaylara ilişkin yayınladığı açıklamasında yer alan "ırkçılık" suçlamasına temkinli yaklaşan Demmer, sporun Almanya'da uyum çalışmalarına büyük bir katkı sunduğuna dikkat çekti.

Ulrike Demmer, Almanya'nın göçmenlerin "hoşgeldin kültürüyle" karşılandığı dünyaya açık bir ülke olduğunu ifade ederek, "göçmen kökenlilerin Almanya'ya uyumunun sağlanması federal hükümetin kilit görevlerinden biri" dedi. Ulrike Demmer açıklamasında, Almanya'da yaşayan 3 milyon Türkiye kökenli içinde çoğunluğun ülkeye uyum sağladıklarını da sözlerine ekledi.

DW, dpa/GA, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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